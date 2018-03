Unione consumatori Pescara, Longobardi nuovo Responsabile Provinciale

PESCARA – Francesco Longobardi è stato nominato oggi, lunedì 5 marzo 2018, Responsabile Provinciale U.di.con Pescara. La nomina gli è stata conferita dal Presidente Nazionale U.di.con Denis Nesci.

Il neo incaricato ha così commentato la nomina:

«Ringrazio Denis Nesci per la fiducia e la stima nei miei confronti e per avermi assegnato l’incarico che certamente non deluderò. Sono già a lavoro per individuare le persone che mi accompagneranno nel direttivo provinciale in modo da rilanciare, pianificare e progettare l’azione 2018/2020 dell’Unione Difesa dei Consumatori.

Il primo obiettivo sarà l’apertura di una decina di uffici per la copertura di tutta la provincia nonché la campagna di tesseramento che oscillerà dai 10 ai 30 euro annui. Da subito mi occuperò della tutela della salute e chiederò un incontro con le associazioni di categoria degli albergatori per avere assicurazione sull’applicazione del DPR sul trattamento delle Acque e i controlli effettuati.

Tutto ciò a scopo precauzionale, in seguito anche al caso di legionella che ha colpito un giovane in un bed & breakfast di Pescara, caso le cui reali cause sono tuttavia in corso di accertamento, poiché trovo giusto evidenziare le eccellenze ma condannare e reprimere coloro i quali non sono a norma non solo con il trattamento delle Acque ma sulle normative vigenti in materia di sicurezza, perché queste notizie mettono a repentaglio non solo la salute del consumatore ma anche del turismo locale».