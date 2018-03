AcquaeSapone Unigross sfida la Lazio per un posto ai quarti

CHIETI – Martedì di Coppa per l’AcquaeSapone Unigross: la squadra di Tino Pérez domani, 6 marzo, alle 20, a Roma affronta la Lazio negli ottavi di finale di Coppa della Divisione (diretta sulla pagina facebook Lazio Calcio a 5). Gara secca, a eliminazione diretta, che porta la vincente ai quarti di finale contro una tra Cisternino e Luparense.

I nerazzurri sono reduci dal pari di Rieti, nell’anticipo di venerdì, e devono dosare le energie anche in vista della trasferta di Milano, in programma sabato prossimo alle 15, la prima delle cinque finali da giocare ancora in regular season.

Pérez ritrova Bordignon, assente a causa dell’influenza al Palamalfatti. Ancora out Lima (che ha ancora bisogno di un mese di lavoro), fermo anche Lukaian, uscito ad inizio ripresa a Rieti e indisponibile. In dubbio Bertoni.

Lazio-AeS Unigross sarà anche una sfida tra portieri: Mammarella incrocia Laion, collega brasiliano dal gol facile.

“Siamo in un momento cruciale della stagione – dice il portiere di Chieti – , dobbiamo essere molto concentrati e determinati, ma allo stesso umili: impossibile sottovalutare qualsiasi partita e qualsiasi avversario, sarebbe un errore imperdonabile. Affrontiamo le gare che ci aspettano ragionando di partita in partita, come se fossero tutte finali. Siamo in crescita e abbiamo un’altra occasione per dimostrarlo”.