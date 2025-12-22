LND Abruzzo: bilancio 2024/2025 e crescita del calcio dilettantistico

REGIONE – La conferenza stampa di fine anno della LND Abruzzo ha tracciato il bilancio della stagione 2024/2025, evidenziando un movimento dilettantistico in forte crescita sia sul piano sportivo sia su quello sociale. I numeri confermano un’annata da record: 31mila tesserati, 422 società, 2.788 squadre (+13,5% rispetto al 2024) e oltre 15.600 partite disputate, a testimonianza di una presenza capillare sul territorio.

Il presidente Concezio Memmo ha sottolineato come il calcio dilettantistico abruzzese continui a essere un presidio sociale fondamentale, investendo su valori educativi, inclusione e formazione dei giovani. Grande attenzione anche al calcio femminile, con un percorso strutturato di crescita e la prestigiosa Supercoppa Femminile che l’Abruzzo ospiterà l’11 gennaio 2026.

Il futsal registra numeri in aumento: 94 società e 147 squadre, sostenute da riforme mirate, tra cui il limite ai calciatori non formati nei campionati di C1 e C2, e da un forte investimento sul settore giovanile. Il 2 gennaio si terranno le Finals di Calcio a 5 a Montesilvano.

Sul fronte infrastrutturale, sono stati omologati o riomologati 62 campi e avviati progetti su sostenibilità ed efficientamento energetico, in collaborazione con enti locali e Credito Sportivo. Importante anche il lavoro sulla formazione dei dirigenti e sulle riforme dei campionati giovanili e di Promozione.

La LND Abruzzo ha inoltre promosso iniziative sociali e culturali: il progetto Il calcio a portata di mano (con eSport, Calcio Balilla e Calcio Tavolo), attività nelle carceri come Mettiamoci in gioco, il torneo scolastico femminile Gioca con noi, facciamo squadra e il percorso formativo Conoscere per crescere.

Dodici mesi che confermano la LND Abruzzo come un punto di riferimento per il calcio regionale, capace di coniugare crescita sportiva, impegno sociale e radicamento territoriale.