La Lisciani chiude con un pari il 2019, 2-2 con l’Orione Avezzano

TERAMO – Per chiudere l’anno al meglio dopo aver messo in difficoltà il forte Atletico Silvi, la Lisciani si congeda con un positivo 2-2 interno contro l’Orione Avezzano sfiorando a più riprese il successo. Protagonista della sfida, senza dubbio, il nuovo acquisto Nico Fanà, ex Real Dem, che con una doppietta aveva momentaneamente ribaltato lo svantaggio iniziale. Buone indicazioni per mister Giulio D’Angelo, che torna a far muovere la classifica dei biancorossi.

Senza lo squalificato Novelli, parte forte la squadra teramana, con la stoccata di Marco Passamonti su cui Berardi è vigile a terra. Poco dopo, tripla chance con lo stesso Passamonti, Di Febo e Di Giandomenico a trovare il muro marsicano. All’8’, passa Avezzano grazie al sigillo del numero 9 Berardi. Lisciani che non ci sta, Marini trova la parata del portiere, sul tap in Falconi manda fuori da pochi metri. La svolta del match arriva poco dopo il quarto d’ora, con Bajouri che viene espulso dal direttore di gara per proteste. La squadra di D’Angelo ne approfitta subito con il nuovo arrivato Nico Fanà che, dalla destra, pesca l’angolo giusto per l’1-1. Ancora lui protagonista al 20’, quando elude l’intervento di un difensore sulla sinistra e scarica di potenza in rete il vantaggio! La gioia teramana dura poco, perché è Conte a resistere alla carica di Di Ruggiero e a battere in corsa Marinucci per il 2-2 che chiude la prima frazione.

Nella ripresa la Lisciani cerca il nuovo vantaggio con insistenza. Prima ci prova Di Giandomenico, su cui Berardi compie un ottimo intervento. Al 4’, poi, diagonale di Luca Marcone dalla sinistra, Di Febo non ci arriva di un soffio sotto porta e la sfera sfiora il palo. Si accende ancora Fanà, che prima trova l’ennesima parata dell’estremo ospite e poi manda a lato due volte in pochi minuti. Dall’altra parte, Conte scarica rasoterra, Marinucci si oppone. Il portiere di casa si ripete su Berardi e Venditti.

Capovolgimento di fronte, capitan Marini fa tutto bene ma trova un attento Berardi a sbarrare la strada. La Lisciani manca il colpo del ko quando Di Giandomenico ci prova dalla sinistra trovando solo l’esterno della rete. Sale a 5 punti la squadra del DG Marinari, che entra nel periodo natalizio pensando già al primo match del 2020: l’11 gennaio si va a Bucchianico, in un determinante scontro diretto.

TABELLINO

Lisciani C5 – Orione Avezzano

Lisciani Calcio a 5: Fazzini, Passamonti, Di Ruggiero, Cipollini, Di Giandomenico, Falconi, Marcone, Marini, Di Febo, Fanà, Marinucci. All. D’Angelo

Orione Avezzano: Berardi G., Di Giulio, Maceroni, Venditti, Conte, Di Dionisio, Sannito, Bajouri, Berardi F., Salvati, Camelo, Proietti. All. Carpineta

Arbitri: Marco Di Giovanni (Lanciano) e Mirel Iordache (Vasto)

Reti: 2 Fanà (L), Berardi e Conte (A)

Espulsi: Bajouri (A) al 16’ p.t. per somma di ammonizioni

Recupero: 1’ pt; 2’ st