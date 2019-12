Informazioni su rinnovo delle tessere di libere circolazione a Chieti

CHIETI – L’Assessore al Commercio, Giuseppe Giampietro, comunica che, a seguito di una nota della Regione Abruzzo, il Comune di Chieti potrà provvedere alle procedure di rinnovo delle tessere di libere circolazione per l’anno 2020 in favore delle stesse categorie di soggetti previste per l’anno 2019. Al fine di evitare affollamento e code di utenti, le tessere 2019 sono considerate valide fino al 31 gennaio 2020.

Per il rinnovo delle tessere, gli utenti potranno recarsi dal 2 gennaio presso la sede comunale di Viale Amendola 53, 1° piano, Servizio Attività Produttive, stanze 107 e 108, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 17,00 muniti dei seguenti documenti:

1) Modulo debitamente compilato relativo alla domanda di rinnovo della tessera;

2) fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;

3) copia dichiarazione reddito personale IRPEF dell’anno precedente;

4) fotocopia del certificato di invalidità convalidato dalla Commissione medica di Verifica dell’INPS comprovante l’invalidità posseduta;

5) n. 1 (una) fototessera, in caso di tesserino nuovo e/o usurato.

Per maggiori informazioni contattare il numero telefonico 0871. 341586