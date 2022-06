I Lions di Vasto raccolgono e donano 327 paia di occhiali usati

I dispositivi sono stati sottoposti a ripristino, igienizzazione e catalogazione per poter essere forniti gratuitamente in caso di bisogno

VASTO – Sono ben 327 le paia di occhiali usati che il Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna è riuscito a raccogliere per portare a compimento uno dei service tradizionali del Lions Clubs International. I preziosi dispositivi sono stati inviati nel corso delle scorse settimane al centro raccolta italiano di Chivasso dove sono sottoposti a selezione, ripristino, igienizzazione e catalogazione per poter essere successivamente forniti gratuitamente nei casi in cui vi sia bisogno. Basti pensare che anche dopo il terremoto de L’Aquila i Lions hanno messo a disposizione occhiali ricondizionati per chi aveva perso i suoi sotto le macerie.

Certo le destinazioni elettive restano i Paesi con difficoltà economiche e quelli in via di sviluppo. ‘Nel corso degli anni il Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna ha sempre mostrato grande attenzione a questo service che rientra nel novero di quelli che i Lions mettono in piedi nell’ambito della lotta e prevenzione alle malattie della vista – ha detto il presidente Luigi Spadaccini, nell’immagine affiancato dall’officer di Club per il service Aldo Ciavatta – ed ogni anno garantiamo un apporto notevole di dispositivi grazie all’impegno di alcuni soci, di chi mette a disposizione degli spazi per accogliere le nostre ‘cassette’ di raccolta, alla sensibilità delle persone che scelgono di aderire all’iniziativa recando gli occhiali dismessi in proprio possesso. A loro va il nostro ringraziamento”.