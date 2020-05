Linee miofasciali, diretta Facebook di TLI oggi pomeriggio

PESCARA – Giovedì 7 Maggio Trainign Lab Italia organizza una nuova diretta Facebook (@Training.Lab.Italia) dalle ore 14.30. Tema del giorno le Linee Miofasciali tra Postura, performance e salute. Anche questa volta sarà un live tutto “handmade” fatto per dare strumenti utili per il mondo del lavoro. Nello studio virtuale di TLI ci saranno 2 padroni di casa: il Emanuele D’Angelo PhD. Exercise Science and Physical Activity Research che intervisterà Marcello Di Finizio. Science of Human Movement esperto in materia.

Ricordiamo che Training Lab Italia ha sede a Pescara in via Raiale 285. Una scuola di formazione riservata a laureati e studenti in scienze motorie. Corsi specialistici di altissimo livello, ricerca in ambito metodologico e sportivo.