Lilt Pescara, rinnovati tutti gli Organismi interni

PESCARA – “Sono stati rinnovati tutti gli Organismi interni della Lilt – Lega Italiana Lotta contro i Tumori – Sezione di Pescara, ovvero Consiglio Direttivo, Consulta Femminile, Consulta Giovanile, con la costituzione di un Comitato Scientifico. Le quattro strutture già operative ci permetteranno di articolare in modo capillare tutte le attività che ci attendono già dalle prossime settimane, con la quinta edizione del Congresso Nazionale della Lilt che a Pescara vedrà convogliare tutte le Lilt abruzzesi alla presenza dei vertici nazionali, un evento che, come da tradizione, mira a essere un’occasione per fare il punto su ricerca, cura e prevenzione oncologica, ma coinvolgendo soprattutto la città e i più giovani, ossia gli studenti”. Lo ha annunciato il professor Marco Lombardo, rieletto Presidente della Lilt di Pescara e Coordinatore della Lilt Abruzzo.

“La caratteristica peculiare della Lilt – ha spiegato il professor Lombardo – è che continua a essere, ancora oggi, l’unica realtà associativa che a livello nazionale opera sotto il controllo del Ministero della Salute e dell’Economia e l’egida della Presidenza della Repubblica. Tale condizione ci impone, com’è giusto che sia, un grande rigore e molta attenzione in tutte le attività che si svolgono nel corso dell’anno, iniziative che si stanno moltiplicando, con l’incremento, sia in termini qualitativi che quantitativi, delle Campagne di prevenzione oncologica, così come le manifestazioni svolte all’interno delle scuole di ogni ordine e grado, e le occasioni straordinarie, colte al volo per fare formazione e informazione sul territorio. Un impegno costante che ci impone di coinvolgere, quanto più possibile, le migliori professionalità presenti, affidando loro anche un ruolo operativo all’interno dei nostri Organismi, al fine di migliorare ulteriormente la proposta nei confronti dell’utenza. Nei giorni scorsi dunque abbiamo votato il rinnovo delle nostre strutture interne che hanno visto l’ingresso ex novo di medici e professionisti di assoluto rilievo che garantiranno nuova linfa alla Lilt”.

Il nuovo Consiglio Direttivo Provinciale è ora composto da: Benedetto De Amicis, l’imprenditore Nico Di Florio già responsabile della delegazione Lilt di Tocco da Casauria, Dina Di Pietrantonio, Milena Grosoli che si conferma vicepresidente, il Presidente Marco Lombardo, il dottor Dimitri Luisi primario facente funzioni del reparto di Oncologia dell’Ospedale civile di Pescara, e il dottor Marino Nardi chirurgo senologo dell’Ospedale civile di Pescara. I Revisori dei Conti sono Giovito Di Nicola con funzioni di Presidente, e i due membri Lorenzo Di Nicola ed Enrico Vivaleia. La Consulta Femminile è composta da Orsola D’Agostino, la docente Carla D’Angelo, Elisabetta D’Angelo, la dirigente dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara Alessandra Di Pietro, Annamaria Di Rita Presidente dell’Associazione Nazionale Cavalieri della Repubblica Italiana, Elisabetta Plevano, il notaio Donatella Quartuccio, il medico Giulia Sindici, la docente Luciana Vecchi, ex Dirigente del Liceo Classico ‘D’Annunzio’ di Pescara, e Gemma Andreini. La Consulta Giovanile è composta dagli studenti Pierfranco Di Zio, Lorenzo Mammarella, Giuseppe De Soccio, Sofia Tammari, Elisabetta e Daniele Santilli. Il Comitato Scientifico della Lilt è composto dal primario del Reparto di Chirurgia dell’Ospedale civile Massimo Basti, dal chirurgo toracico Marco Casaccia, dal medico cardiologo Guido Cerolini, Francesco D’Agostino, la psiconcologa Maria Di Domenico, Donatella Di Donato, la dermatologa Antonella Legge, il nutrizionista Bruno Piselli, il dottor Roberto Renzetti primario del Reparto di Urologia dell’Ospedale civile di Pescara e consigliere comunale, l’atleta Paralimpico Andrea Silvestrone, e il giornalista Luciano Troiano.