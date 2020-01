“Il mio Flaiano. Un satiro malinconico”, presentazione del libro a Spoltore

Nella Galleria degli Incontri il 9 gennaio interverranno Licio Di Biase con il sindaco di Spoltore Luciano Di Lorito e l’assessore alla cultura Roberta Rullo

SPOLTORE – Giovedì 9 gennaio, alle ore 18.00, nella Galleria degli Incontri del Municipio di Spoltore è in programma la presentazione del libro “Il mio Flaiano. Un satiro malinconico” di Enrico Vaime e Licio Di Biase.

Dopo i saluti del sindaco Luciano Di Lorito, Di Biase e l’assessore alla cultura Roberta Rullo introducono il dibattito sul testo: un’occasione di confrontarsi su uno degli abruzzesi più illustri dello scorso secolo. “Il mio Flaiano” è una delle cinque opere finaliste nella sezione saggistica del Premio letterario Maria Cumani Quasimodo.

IL LIBRO

Ennio Flaiano ha caratterizzato da protagonista la cultura della seconda metà del Novecento italiano. Nato a Pescara, trasferito in gioventù a Roma, si è ben presto distinto nei giornali più importanti della Capitale. Dal mondo dei giornali il passo a quello della Dolce Vita fu breve. A partire dal film omonimo, ha firmato le sceneggiature dei più importanti film di Federico Fellini. Nonostante la frequentazione del mondo del cinema, è sempre rimasto un uomo proverbialmente schivo, riservato, di un’intelligenza unica e affilatissima, acuto osservatore della realtà degli anni ’50 e ’60, in cui con i suoi aforismi dava giudizi taglienti e spesso definitivi. Enrico Vaime fu stretto collaboratore di Flaiano in gioventù. In questo libro-intervista con Licio Di Biase, studioso della storia di Pescara e dei suoi personaggi, ripercorre la vita di questo atipico, indimenticabile personaggio della cultura italiana regalandoci un ritratto inedito e ricco di preziose notazioni.