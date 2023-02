Al Liceo “Torlonia” di Avezzano un corso di lettura espressiva con Corrado Oddi

Mira a far acquisire ai ragazzi gli strumenti per migliorare la qualità della lettura ad alta voce e a creare empatia con chi ascolta

AVEZZANO – All’Istituto Superiore “Torlonia – Bellisario” di Avezzano è in corso di svolgimento dal mese di novembre il “Corso di Lettura Espressiva finalizzato al Dantedì 2023”, diretto e condotto dall’attore e regista Corrado Oddi e rivolto agli studenti della classe II A dell’Anno scolastico 2022-2023

Il corso mira a far conoscere e approfondire gli elementi espressivi della voce (volume, timbro, tempo, ritmo, pause, colore della voce ecc), a far comprendere l’importanza di una respirazione corretta che trovi appoggio sul diaframma e a far ottenere una buona dizione italiana.

Offre l’opportunità di allenarsi in compagnia a leggere, interpretare e declamare testi di vario tipo (poesie e brani di grandi autori, testi epici, lettere, novelle, romanzi) con l’obiettivo di “dare vita” alla letteratura e, al contempo, di far divertire il lettore e di fargli trarre soddisfazione dalla capacità di coinvolgere ed entusiasmare chi lo ascolta e di creare atmosfere magiche in cui le parole scritte, grazie alla voce, abbandonano la pagina per trasformarsi in immagini poetiche, per diventare vive ed espressive. “Interrogo i libri e mi rispondono. E parlano e cantano per me. Alcuni mi portano il riso sulle labbra o la consolazione nel cuore. Altri mi insegnano a conoscere me stesso”. (Francesco Petrarca)

Il corso consente, inoltre, di sviluppare e migliorare la sensibilità e le competenze necessarie per affrontare con successo i complessi e i molteplici aspetti relativi alla comunicazione in pubblico. Acquisire sicurezza durante la lettura ad alta voce può, infatti, rivelarsi fondamentale per evitare sia che la lettura risulti sterile e inespressiva sia che tutto ciò che viene detto possa risultare noioso e poco importante.

Si tratta, quindi di un percorso formativo, accolto con entusiasmo dal Dirigente Scolastico Damiano Lupo, pensato per far acquisire ai ragazzi gli strumenti necessari per migliorare la qualità della lettura ad alta voce, per leggere ad alta voce in pubblico in modo convincente e coinvolgente e per instaurare un legame, un’empatia tra lettore e uditorio che consenta di rendere l’ascolto molto più interessante ed avvincente. La referente del progetto è la prof.ssa Federica Gambelunghe.

Il programma del corso prevede lezioni volte ad approfondire le seguenti tematiche: elementi fondamentali di dizione; tono, timbro e volume; approccio al testo: prosa, poesia e teatro; rispetto delle pause; comprensione del testo; intonazione; espressività e intensità della voce.