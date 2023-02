“L’odore” di Rocco Familiari in scena al Teatro Circus di Pescara

Lo spettacolo, vincitore del Premio Flaiano 2022 per la miglior regia teatrale, si terrà al Teatro Circus di Pescara mercoledì primo marzo e giovedì 2 marzo 2023 nell’ambito della stagione teatrale della STM “Luigi Barbara”

PESCARA – Blas Roca-Rey porta in scena a Pescara “L’odore” di Rocco Familiari per la regia di Krzysztof Zanussi. Lo spettacolo è stato insignito del Premio Flaiano 2022 per la miglior regia teatrale e viene realizzato nell’ambito della stagione teatrale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara”.

Gli spettacoli si terranno al Teatro Circus di Pescara: la prima replica serale è in programma mercoledì primo marzo con inizio alle ore 21; la replica pomeridiana è prevista per le 17 di giovedì 2 marzo 2023.

’Ntoni, ergastolano per reati politici, non può più abbracciare la sua amata e desiderata Maria, il cui ricordo, soprattutto quello del suo “odore”, lo ossessiona. In cella con lui vi è un ragazzo, ’Ndria, con una vita di disagi alle spalle e condannato per reati comuni. La vita nello stesso angusto spazio ha avvicinato e, in qualche modo unito, i due uomini: la foto di Maria appesa al muro, la possibilità di fantasticare su essa e sul suo corpo, nel buio del carcere, attraverso i racconti del marito, ha creato fra i due un legame fortissimo. È una complicità fra maschi, che in parte diventa anche un rapporto tra maestro e allievo – ‘Ntoni è più anziano e colto, in carcere si occupa della biblioteca, il ragazzo è un ex ladruncolo di strada – e contiene una componente quasi “erotica”.

’Ndria ottiene la semi libertà, grazie ad una psicologa che ha collaborato insieme a ‘Ntoni all’evoluzione culturale del ragazzo, per cui la mattina può lasciare il carcere per lavorare in un cantiere navale, per poi rientrare in cella la sera.’Ntoni progetta un disegno che potrebbe apparire perverso e assurdo, se non fosse invece un modo disperato per riannodare un contatto fisico con la moglie. “Costringe” il ragazzo a fare quello che peraltro questi più di tutto desidera – amare Maria, amarla fisicamente – in modo che la sera, rientrando in cella, ne porti addosso l’“odore”. ‘Ndria se ne è innamorato perdutamente già prima di incontrarla, attraverso i racconti del marito. Maria fa ciò che il marito desidera, si concede cioè a ‘Ndria, restando “fedele” però al suo uomo. Il legame fisico con un altro non è sempre adulterio.

L’amante riporta ogni sera in cella al marito l’odore della moglie e ’Ntoni può così continuare a “possedere” la propria donna. Non è un “triangolo”, quindi, ma la storia di tre amori disperati.

BIGLIETTI

Il biglietto di ingresso per lo spettacolo costa 30€ per le Poltronissime e 25€ per le Poltrone (per i soci della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara”, i biglietti costano, rispettivamente, 27€ e 22€).

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Martedì 14 e mercoledì 15 marzo 2023, la stagione teatrale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” si completa con due tra i più grandi attori del teatro italiano, due mostri sacri come Umberto Orsini e Franco Branciaroli che porteranno in scena “Pour un oui ou pour un non” di Nathalie Sarraute per la regia di Pier Luigi Pizzi.