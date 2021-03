Leila Di Giulio va in pensione, la Polizia saluta e ringrazia il dirigente Digos

PESCARA – Dal 1° aprile, il Vice Questore della Polizia di Stato Leila Di Giulio, dopo 34 anni di servizio, va in pensione. Leila Di Giulio si è laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi “La Sapienza di Roma, con una tesi in Diritto Costituzionale (Libertà di manifestazione del pensiero e limite dell’ordine pubblico), ed è entrata in Polizia nel 1987, dopo aver vinto il concorso per Commissario.

Negli anni ha prestato servizio a Trieste, Campobasso, Chieti e Pescara, con diversi incarichi:

nella Questura di Chieti, di Capo di Gabinetto del Questore, Dirigente della Digos, Dirigente della Divisione Amministrativa e Sociale, nella sede di Pescara, è stata Vice Direttore della Scuola per il Controllo del Territorio di Pescara; Dirigente della Digos della Questura di Pescara, ma ha svolto anche il ruolo di Vice Capo di Gabinetto e Portavoce del Questore e Referente delle Relazioni Sindacali.

Durante l’ultimo incarico di Dirigente della Digos di Pescara, la sua capacità di dialogo e di mediazione con le associazioni sindacali, i partiti politici, le tifoserie, è stata determinante per il regolare e buon andamento dell’ordine pubblico. C’è la sua firma sull’ultima importante operazione della Digos di Pescara che ha permesso la cattura di un foreign fighter italiano, in Siria.

Il Questore Liguori e tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato che hanno avuto il piacere di conoscerla e lavorare con lei le augurano di cuore buon riposo!