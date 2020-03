Pescara, Legrottaglie: “Dobbiamo ritrovare compattezza” [VIDEO]

BENEVENTO – Al termine dalla partita Benevento – Pescara mister Legrottaglie ha analizzato la sconfitta. Queste le dichiarazioni rilasciate su Delfino Channel: “Siamo partiti bene, è paradossale aver finito il primo tempo 3 a 0. Ogni volta che ci vengono giù ci fanno gol e purtroppo è inspiegabile. Anche oggi la squadra era partita bene con grandi grandi motivazioni, abbiamo sfiorato più di una volta il gol davanti, non potevo dire nulla ai ragazzi. Il problema che ogni volta prendiamo gol andiamo ko e facciamo fatica a rialzarsi. Ancora una volta oggi con una squadra forte come il Benevento abbiamo buttato al vento alcune cose che avevamo preparato. É un momentaccio complicato ma bisogna tirarsi fuori con i denti, bisogna tirarsi fuori adesso. Non c’è cattiveria in campo ma non c’è una spiegazione noi ci alleniamo per per fare sempre il massimo ci alleniamo sempre super aggressivi e poi a volte ci riusciamo a tante altre volte no e quando non lo siamo lasciamo agli avversari.



Dobbiamo assolutamente ritrovare queste compattezza. Ho fatto la formazione migliore i primi 15 minuti e credo di avere avuto risposte importanti poi è successo qualcosa di inspiegabile ripeto. Bruno mi serviva li avevo tre centrocampisti e dovevo girarli in tre in tre giornate dovevo dare minutaggio a tutti perché non tutti potevano giocare tre partite di fila e quindi ho fatto girare un pò. Il centrocampo quindi lo rifarei tranquillamente, non credo il problema sia stato quello oggi.

Bojinov non è entrato per niente in campo perché eravamo già sul 4 a 0 e ho preferito dare spazio ai giovani. Oggi avevamo quattro ragazzi della Primavera. Parlando di Coronavirus come se ne esce da questa situazione … ma se ne esce nel senso che dobbiamo trovare l’antivirus così come tutto il mondo sta cercando l’antivirus per queste morti delle persone e quindi anche noi dobbiamo trovare l’anti virus quello che ci permetterà di tirarci fuori da questa situazione non bella. Per quanto riguarda le mascherine abbiamo cercato di dare un senso a è un segnale perché oggi veramente stranissimo il fatto che noi abbiamo detto di avere avuto 13 casi di influenza e non ci hanno fatto fare i tamponi.

Abbiamo cercato di dire guardate che il problema c’è e forse sia stata anche sottovalutando abbiamo potevamo fare altro perché non ce lo permettevano e quindi abbiamo fatto il minimo che potevamo fare quello di dare un segnale a tutti che noi avevamo altre priorità è la priorità della vita.

Si sospenderanno i campionati? Secondo me se loro andranno a capire bene quello che poi succederà fermando il campionato per tre settimane quindi non si potrà più riprendere in maniera normale e giusto che sospendono tutto ed è giusto che così come finisce il campionato adesso si riprenda l’anno prossimo. Credo che nessuno avrà problemi a dire sì chi ama la vita e chi ama il denaro ti darà sicuramente qualche altra cosa ma chi ama la vita sarà d’accordo che sia anche per 3 mesi quattro mesi non c’è un campionato di calcio non succederà nulla anzi avremo la possibilità di curarci avremo la possibilità di aiutare tutte le persone che oggi sono in difficoltà qualcuno ha perso anche te care e quindi dobbiamo essere molto solidali con questa gente”.