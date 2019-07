Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente anche a Teramo

Risuglia: “La scelta di costituire una sezione locale nasce dal desiderio di contribuire in forma organizzata alla diffusione e al consolidamento di una nuova coscienza animalista e di rispetto dell’ambiente“

TERAMO – Nasce anche a Teramo una sezione locale della LE.I.D.A.A, l’ associazione fondata dal suo attuale Presidente On. Michela Vittoria Brambilla, che opera su tutto il territorio nazionale. Presidente della nuova sezione è Barbara Risuglia, catanese di nascita, ma da molti anni radicata nel territorio di Teramo.

Guardia eco-zoofila dell’associazione G.a.dit. dal 2015, la Presidente Risuglia ha compiuto un lungo percorso animalista: da adolescente amante degli animali è poi divenuta volontaria nella Lega Nazionale per la difesa del cane; una particolare attenzione ai pregiudizi spesso diffusi nei confronti di alcune razze definite “pericolose” l’ha poi portata a divenire socia fondatrice di un Rescue di pitbull e molossi.

“La scelta di costituire una sezione locale della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente – spiega Risuglia – nasce dal desiderio di contribuire in forma organizzata alla diffusione e al consolidamento di una nuova coscienza animalista e di rispetto dell’ambiente, attraverso azioni sul territorio, dibattiti pubblici, campagne sui mezzi di comunicazione, formazione nelle scuole, e attraverso il dialogo costruttivo con tutte le istituzioni. Sono consapevole che il lavoro che ci aspetta è molto impegnativo, ma abbiamo la volontà, le energie e lo spirito per dedicarci a questa che consideriamo una vera e propria missione”.

La Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente si batte contro ogni forma di abuso e maltrattamento degli animali: grazie all’impegno e all’operato dei propri volontari, si occupa del mantenimento, della cura e del benessere dei tanti animali abbandonati in Italia, soprattutto cani, e garantisce affidi e adozioni sicure. Si prende cura di numerose colonie feline ed è attiva a tutti i livelli per contrastare la violenza sugli animali e il loro sfruttamento.

Dunque, una nuova realtà nella provincia di Teramo, aperta alla collaborazione ed alla cooperazione con le altre associazioni animaliste , per una sinergica ed efficace battaglia di civiltà in difesa dei più deboli.