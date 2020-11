Lecce – Pescara, i biancazzurri convocati per la partita

PESCARA – Sul sito della Pescara Calcio ha pubblicato i convocati per la partita Lecce – Pescara in programma domani sera alle ore 21. La gara è valida per le sesta giornata del campionato di Serie B. Il tecnico Oddo alla vigilia ha parlato di “inversione di rotta” e di evitare di crearsi alibi. Tra i convocati Asencio che però non partirà titolare. Discorso analogo per Ceter che non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. “Dobbiamo andare a Lecce per giocarci il tutto per tutto, devo scegliere dei giocatori che sono più liberi di testa” ha riferito in conferenza stampa. Quindi l’intenzione di andare con la mentalità vincente a Lecce e di mettere in campo la voglia di lottare e di sacrificarsi.

BIANCAZZURRI CONVOCATI PER LECCE – PESCARA

1 FIORILLO Vincenzo

46 ALASTRA Fabrizio

38 RADAELLI Nicolò

3 ELIZALDE Edgar

14 BALZANO Antonio

19 MASCIANGELO Edoardo

6 SCOGNAMIGLIO Gennaro

21 VENTOLA Christian

44 JAROSZYNSKI Pawel

2 BELLANOVA Raoul

26 GUTH Rodrigo

47 NZITA Mardochee

40 OMEONGA Stephane

34 FERNANDES Leandro

31 BUSELLATO Massimiliano

8 MEMUSHAJ Leidian

88 DIAMBO Amadou

37 MAISTRO Fabio

20 CRECCO Luca

18 BELLONI Nicolas

77 CETER Damir

23 DI GRAZIA Andrea

72 VOKIC Dejan