“Le storie di Mister Oz”, il progetto di Mario Villani sui canali social

ROSETO DEGLI ABRUZZI – “Le storie di Mister Oz” è un progetto dell’attore e regista Mario Villani, nato a seguito dello stop a tutte le attività teatrali e di formazione dovute alla pandemia in corso, per mantenere vivo il rapporto soprattutto con i tanti bambini e ragazzi dei corsi e dei laboratori che si sono dovuti interrompere, ma anche per offrire alle famiglie un momento di intrattenimento creativo e un appuntamento fisso per riempire i pomeriggi.

Villani, con i mezzi tecnici disponibili della compagnia teatrale il Draghetto (di cui è fondatore), ha creato un vero e proprio studio televisivo a casa sua, in contrada Torrenera di Morro d’Oro: luci, videocamera, microfoni, fondali teatrali, scenografie e pupazzi.

Lo strumento scelto è stato la diretta di Facebook, che permette ai partecipanti di interagire appunto “in diretta” attraverso messaggi e emoticon. Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì, alle ore 17.00 in punto (come la vecchia “TV dei ragazzi”) Mario Villani si presenta nelle vesti di Mister Oz e racconta storie, fiabe, canzoni e filastrocche usando diverse tecniche teatrali: cantastorie, pupazzi e burattini, ombre, giochi di prestigio. Alcuni dei suoi amici pupazzi sono già diventati dei veri beniamini dei bambini: lo scimmiotto Clarence, per esempio, o il leone Gedeone.

Ogni puntata (ne sono già andate in onda sei) dura circa 40 minuti e dopo la diretta è disponibile sia sulla pagina facebook di Mario, sia sul suo canale Youtube. Quindi chi vuole può seguire le storie di Mister Oz in qualsiasi momento, anche se il fascino della diretta è innegabile!

Ad ogni puntata, inoltre, Mister Oz propone ai bambini alcune attività creative ispirate alle storie che ha raccontato. Disegni, scrittura di finali alternativi, creazione di videostorie e altro. Nell’album dei disegni ci sono già oltre cento opere dei bambini! Un’iniziativa che da subito ha riscosso un grande successo tanto che ad oggi le dirette e i video hanno avuto oltre quattromila visualizzazioni e centinaia di “mi piace” soprattutto dall’Abruzzo ma anche da tutta Italia

Gli indirizzi per collegarsi sono:

Pagina Facebook di Mario Villani (aperta al pubblico, non è strettamente necessario chiedere l’amicizia, basta seguire) https://www.facebook.com/marvillani

Playlist di Youtube: https://tinyurl.com/misterOz

Per informazioni: teatrodraghetto@gmail.com

Il progetto “Le storie di Mister Oz”, una volta terminata la quarantena e la situazione di emergenza, continuerà finalmente “dal vivo” nei teatri, nelle scuole e, perché no, anche nelle case.

Mario Villani, attore professionista dal 1992, è il fondatore e regista della compagnia teatrale Il Draghetto che ha sede a Roseto degli Abruzzi e a Morro d’Oro e si occupa da sempre di teatro per ragazzi con spettacoli, laboratori teatrali e corsi di formazione. Oltre alle attività intensissime di spettacoli e laboratori nelle scuole, negli ultimi anni Mario ha aperto corsi di teatro in diversi comuni della provincia di Teramo: a Roseto, Pagliare di Morro d’Oro, Mosciano, Bellante, Teramo per bambini e ragazzi; a Roseto e Teramo i corsi di teatro comico per giovani e adulti.