“Le Radici del Futuro” 50 anni di storia di Montepulciano d’Abruzzo raccontati dai vignaioli abruzzesi

ABRUZZO – Appuntamento il 17 Aprile alle ore 13.30 presso lo spazio dell’Enoteca Regionale al padiglione 12 del Vinitaly per l’evento “Montepulciano d’Abruzzo, le Radici del Futuro”, un incontro-degustazione lungo 50 anni che ripercorrerà la storia della DOC attraverso i vini e le parole di ben 22 produttori regionali riuniti dalla forte volontà di uno degli ambasciatori dell’Abruzzo nel mondo, quel Francesco Paolo Valentini che a inizio di Aprile ha voluto coinvolgere in questo imperdibile evento due amici vignaioli come Rocco Pasetti (consigliere consortile) e Nicola D’Auria (Presidente del Movimento Turismo Vino Abruzzo) che hanno subito raccolto la sfida dell’organizzazione di un evento che desse voce ai veri protagonisti di questi 50 anni di DOC, ovvero i produttori abruzzesi.

Come detto ben 22 produttori riuniti dal Movimento Turismo del Vino Abruzzo che vogliono rappresentare tutte le declinazioni del Montepulciano d’Abruzzo: dai “vignaioli-pionieri” che già imbottigliavano prima dell’istituzione della doc, al grande processo di internazionalizzazione portato avanti da tanti produttori privati sparsi su tutto il territorio regionale, al contributo del mondo cooperativo allo sviluppo complessivo del comparto, fino al più recente lavoro sul piano dell’accoglienza e dell’enoturismo da parte delle aziende più giovani e proiettate verso il futuro.

“Un evento nato non solo per festeggiare il 50° della D.O.C. Montepulciano, ma anche per riscoprire le nostre radici, le nostre tradizioni e per proiettarci uniti nel futuro” sono le parole di Francesco Paolo Valentini a cui si seguono quelle del Presidente Nicola D’Auria:”E’ stato un onore oltre che un grande piacere, dare il nostro contributo per la realizzazione di questo importante evento a cui parteciperanno giornalisti del settore di caratura nazionale principalmente grazie allo sforzo fatto dagli amici produttori di proporre in degustazione annate storiche che hanno suscitato grande interesse”.

L’evento fa parte del progetto regionale “i Colori d’Abruzzo” e vede il contributo dell’assessorato all’agricoltura e del Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo con l’Assessore Dino Pepe il Presidente Valentino Di Campli che, assieme agli ideatori della manifestazione, apriranno i lavori successivamente condotti dal giornalista Giorgio D’Orazio e dal Sommelier Nicola Roni.

“Il Montepulciano d’Abruzzo è senza dubbio l’ambasciatore della nostra regione nel mondo, raccontare e capire qualcosa in più della sua storia sarà senza dubbio di grande aiuto alle tante giovani aziende che si affacciano con coraggio sui mercati internazionali grazie anche al supporto del Consorzio di Tutela”. conclude Rocco Pasetti.