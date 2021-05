“Le leggi della gravità” in scena al Teatro Carniglia di Sulmona: ecco quando

Si rialza il sipario. Il 12 giugno in anteprima nazionale Gabriele Lavia e Federica Di Martino interpreti de “Le leggi della gravità”

SULMONA – Sarà con uno spettacolo di grande prestigio in anteprima nazionale che il Teatro Maria Caniglia di Sulmona tornerà ad alzare il sipario, finalmente in presenza del pubblico: sabato 12 giugno 2021 alle ore 18:30 andrà in scena “Le leggi della gravità”, la nuova produzione di Effimera Srl in coproduzione con il Teatro della Toscana- Teatro Nazionale, con Gabriele Lavia, che firma anche la regia, Federica Di Martino ed Enrico Torzillo.

Tratto dal romanzo di Jean Teulé, adattato da Gabriele Lavia, Le leggi della gravità narra la vicenda di una donna che una notte fredda e tempestosa si reca in commissariato per confessare l’omicidio del marito violento, caso avvenuto dieci anni prima e all’epoca archiviato come suicidio: l’uomo si era gettato dell’undicesimo piano del palazzo. Manca poco più di un’ora allo scadere dei termini per la riapertura del caso e solo ora la donna afferma di averlo spinto lei stessa giù dal balcone. Una congiuntura spazio temporale in cui prendono forma due leggi di gravità diverse, quella fisica di 9,81 m/s, che porta un corpo in caduta libera a schiantarsi al suolo, e quella metafisica, non misurabile eppure così tangibile: la caduta delle coscienze dentro i fallimenti delle proprie vite.

«L’uomo cade nella vita. Cade nel suo dolore, come cade nella felicità e nel successo. L’uomo cade, precipita nel fallimento e fa male. In una notte freddissima un uomo e una donna prendono coscienza delle loro cadute. Ma vivere forse è la presa di coscienza dei propri dolorosi fallimenti» commenta Gabriele Lavia.

Lo spettacolo, che vede in scena insieme a Lavia l’attrice di origini abruzzesi Federica Di Martino, vincitrice di numerosi riconoscimenti e nominata Ambasciatrice d’Abruzzo nel Mondo per meriti artistici nel 2013, sarà preceduto da dieci giorni di allestimento nel Teatro Maria Caniglia: un periodo in cui non mancheranno occasioni per coinvolgere gli abitanti del territorio, in particolare i giovani. Lavia infatti incontrerà a teatro alcune classi provenienti dagli istituti scolastici del comprensorio e con loro dialogherà sul ruolo del teatro nella formazione della società del domani. A un numero limitato di allievi attori e appartenenti alle associazioni teatrali del territorio sarà inoltre consentito di poter assistere alle prove.

«Sognavamo una grande riapertura per il nostro Teatro, l’abbiamo attesa, per mille volte reinventata e finalmente conquistata e adesso non vediamo l’ora di accogliervi in sala», dichiara Patrizio Maria D’Artista, direttore artistico della stagione di prosa del Teatro Maria Caniglia di Sulmona, e aggiunge: «La presenza in città di Gabriele Lavia, uno dei grandi maestri del teatro italiano, rappresenta un valore aggiunto di grande pregio in questo appuntamento così importante per la nostra comunità. Partecipare oggi vuol dire dare il proprio contributo alla costruzione di un futuro possibile»..

“L’affidamento in via sperimentale della stagione di prosa voluto dall’Amministrazione Comunale non ha tardato a dare i suoi frutti. Per tutto l’inverno, nonostante il permanere del gravoso periodo di chiusura, il Teatro è stato presente con spot, attività di comunicazione, interviste e contenuti on line e una prima seppure virtuale, di grande interesse. Aver attratto l’interesse del Maestro Lavia e della sua compagnia per questa anteprima Nazionale è un riconoscimento al lavoro dell’Associazione Culturale Meta e anche una conferma che abbiamo scommesso su un percorso indubbiamente valido” afferma l’Assessore alla Cultura Manuela Cozzi.

