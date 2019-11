Sulmona, le iniziative per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Convegno e Protocollo d’intesa per la promozione di strategie condivise per prevenire e contrastare la violenza nei confronti delle donne

SULMONA (AQ) -Fino ad oggi è stato offerto un aiuto concreto alle vittime di violenza attraverso l’istituzione della Casa Rifugio “La Casa delle Donne” e del Centro Antiviolenza “La Libellula”. Entrambe i servizi, istituiti dalla Comunità Montana Peligna, sono gestiti dalla Società Cooperativa Sociale Horizon Service di Sulmona rispettivamente dall’anno 2005 e dall’anno 2008.

Entrambe i servizi, grazie all’esperienza acquisita negli anni, sono inseriti nella Rete Nazionale del 1522, numero di pubblica utilità creato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri a sostegno delle reti locali di contrasto alla violenza.

Dall’anno 2015 è operativo anche il Centro Antiviolenza “Donna” nel Comune di Castel Di Sangro, anch’esso gestito dalla Società Cooperativa Sociale Horizon Service.

La violenza contro le donne è come un vero allarme civile e si allarga, purtroppo, il numero delle donne costrette a vivere situazioni di solitudine, di disagio, di emarginazione.

Al centro di ogni attività dei servizi gestiti dalla Horizon Service stanno le donne, le loro storie, i loro bisogni, i problemi che devono affrontare e le capacità che possono esprimere per superarli.

Al fine di rafforzare il coinvolgimento dell’intera collettività nella prevenzione del fenomeno e nell’essere di aiuto alle donne in difficoltà, la Horizon Service, in collaborazione con il Polo Scientifico Tecnologico di Sulmona, ha organizzato il convegno “La violenza di genere. Un impegno comune per contrastarla” che avrà luogo giovedì 21 novembre 2019 alle ore 15.00 in Sulmona, presso l’ Aula Magna del Liceo Scientifico “E. Fermi”.

L’iniziativa vede l’adesione e il coinvolgimento di diverse realtà territoriali, che si sono mostrate sensibili e attente alla problematica: il Convegno rappresenta, di fatto, il momento per consolidare la rete di collaborazioni.

Il programma del Convegno:

Saluti istituzionali: Marianna Scoccia (Consigliere della Regione Abruzzo); Annamaria Casini (Sindaco del Comune di Sulmona); Antonella Di Nino (Sindaco del Comune di Pratola Peligna); Gennarino Settevendemie (Presidente della Horizon Service).

Interventi: Massimo Di Paolo (Psicoterapeuta, Dirigente Scolastico del Polo Scientifico Tecnologico); Eleonora De Nardis (Giornalista, Autrice del libro “Sei mia. Un amore violento”); Alessia Salvemme (Psicoterapeuta, Supervisora presso la Casa Rifugio “La Casa delle Donne” e il Centro Antiviolenza “La Libellula”); Laura Di Nicola (Assistente Sociale, Coordinatrice dei servizi dedicati al contrasto della violenza di genere e gestiti dalla Horizon Service).

Coordina: Chiara Buccini (Giornalista).

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, la Horizon Service, inoltre, è prevista la cerimonia di sottoscrizione del “Protocollo d’intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne” che avrà luogo lunedì 25 novembre 2019 alle ore 11.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Sulmona.

Alla cerimonia, oltre alla Horizon Service promotrice della redazione del documento, partecipano tutte le istituzioni e le organizzazioni che, a vario titolo, si occupano della tematica: il Comune di Sulmona, il Comune di Castel di Sangro, l’Azienda USL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, il Tribunale Ordinario di Sulmona, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, le Forze dell’Ordine, l’Associazione di Promozione Sociale “La Ninfea”.