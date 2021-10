Le giornate insieme a te per l’ambiente a Pescara il 30 ottobre

PESCARA – La qualità dell’ambiente passa dall’impegno concreto a preservarlo e a curarlo. Per questo il Comune di Pescara in partnership con McDonald’s ripropone «Le giornate insieme a te per l’ambiente» che si terrà sabato 30 ottobre per combattere attivamente il fenomeno del littering, ovvero gettare rifiuti a terra incuranti del decoro e urbano dell’inquinamento dell’habitat.

«Pescara è una delle cento tappe nazionali coinvolte nel progetto – spiega il vicesindaco Gianni Santilli – e per questo abbiamo coinvolto i ragazzi dell’Associazione sportiva “Uguali nello sport” e una classe della Scuola media “Mazzini” con una ventina di studenti, per un totale di 50 partecipanti. Saranno in azione dalle 10.00 di sabato fino a mezzogiorno e mezzo, lungo il litorale pescarese dalla Madonnina a via Cavour e al Parco Florida. Alla fine dell’evento, a ora di pranzo, i ragazzi saranno ospiti di McDonald’s. “Le giornate insieme a te per l’ambiente” sono un’importante tappa – conclude Santilli – verso la consapevolezza anche nei più giovani che dobbiamo fare di più in questa fase di transizione ecologica, con una nuova mentalità che sia sensibile ai problemi dell’ecosistema nel segno della sostenibilità e della cura verso le bellezze del creato, che dobbiamo tutelare in ogni modo per lasciarle in eredità alle future generazioni».