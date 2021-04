Le “Fanciulle”, nuova installazione artistica di Franco Summa a Pescara

PESCARA – Si “guarderanno” dai lati opposti di Piazza Sacro Cuore e incroceranno la sorpresa dei pescaresi che a partire dal 1 Maggio si troveranno a passare lungo Corso Umberto. La Fondazione Pescara Abruzzo e l’amministrazione comunale di Pescara annunciano l’avvio della nuova installazione artistica riconducibile all’estro e alla visione di Franco Summa. Le Fanciulle rappresentano infatti la realizzazione postuma di un progetto che l’artista scomparso a gennaio dello scorso anno aveva interpretato e vissuto come una relazione con la terra e in questo caso con la città di Pescara. È un altro dono che il Maestro, autentico campione e precursore dell’arte urbana e ambientale, lascia in eredità alla sua città, cui era fortemente legato; si tratta di un ulteriore segno di quella che era la sua vocazione alla bellezza cromatica, che nel capoluogo adriatico è già presente in più punti.

Le Fanciulle sono monumenti urbani verticali, dell’altezza di 4,90 metri, che disegnano forme e lineamenti dell’immaginario al femminile; saranno realizzate da un’azienda molisana e rilanceranno varie tonalità concentriche dei codici di colore cari a Summa, il tutto valorizzato dalla proiezione di luci dal basso. Questa mattina si è tenuto un sopralluogo cui hanno preso parte Nicola Mattoscio, per la Fondazione PescaraAbruzzo, il sindaco di Pescara, Carlo Masci, tecnici del Comune e i responsabili dell’impresa che eseguirà la costruzione e la posa. I lavori si svolgeranno il 29 e 30 aprile, e, se non vi saranno complicazioni al momento non prevedibili, le due Fanciulle potranno essere ammirate a partire dal Primo Maggio.

“Noi abbiamo creduto in questo progetto – ha dichiarato questa mattina Nicola Mattoscio – e il fatto che oggi ne annunciamo l’esecuzione ci riempie di orgoglio. La Fondazione continua a scommettere su Pescara e a investire perché la nostra città sia sempre più bella e vocata all’arte. Lo abbiamo fatto ancora una volta di recente, con l’apertura del Museo d’Arte Moderna, nella ex sede del Banco di Napoli a pochi passi da qui. Per noi l’arte di Summa ha rappresentato molto e deve continuare a essere così. Questo pensiero ci ha mosso quando abbiamo deciso di portare in fondo questa iniziativa”.

Per il primo cittadino di Pescara Carlo Masci: “la collocazione in piazza Sacro Cuore, che accogliamo con gioia, risponde proprio alla volontà di assegnare una specifica identità urbana a questo spazio, che ha e avrà i suoi punti cardinali nella chiesa del Sacro Cuore, nel Museo d’Arte Moderna e ora nelle Fanciulle di Summa. I nostri tecnici lavoreranno per realizzare i servizi e per rispettare i tempi previsti. Rendiamo così il giusto omaggio al maestro Franco Summa; è questo un altro momento di quel percorso che questa amministrazione ha intrapreso fin dal suo insediamento per assegnare a Pescara un profilo di realtà tendente naturalmente all’arte e alla cultura”.

Benvenute quindi alle Fanciulle di Franco Summa! Come scrive Luciano Marziano: “la serie di figure, che vanno sotto il titolo di Fanciulle d’Abruzzo, e altrimenti definite Korai, segnano esplicitamente il legame con la mediterraneità. La rotondità e sinuosità, lo sviluppo in verticale rendono con magistrale evidenza il trascorrere dalla memoria del vaso alla scultura definita nella dimensione totemica”.