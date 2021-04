Bolognano, campagna vaccinale: 180 le somministrazioni dall’inizio

Il Sindaco Di Bartolomeo: “ Soddisfazione per risultati raggiunti. 180 persone finora vaccinate e a breve nuovo approvvigionamento”

BOLOGNANO – “Prosegue l’attività di vaccinazione nel centro anticovid di Piano d’Orta a Bolognano. Oggi sono state somministrate 66 dosi di vaccino “moderna “ destinato ai soggetti fragili”. Lo rende noto il Sindaco, Guido Di Bartolomeo, che ringrazia lo staff dell’ospedale di Popoli, diretto dal dott Francesco D’Atri, con gli infermieri Vito Civitaresi e Maria Grazia D’Intino, ed i medici di base Gianni e Chiara Marulli.

“Con la giornata odierna, si chiude il terzo ciclo di inoculazioni, per un totale di 180 persone finora vaccinate, in attesa dell’arrivo – entro la prossima settimana – di altre trenta dosi riservate sempre alla categoria dei fragili, in base agli iscritti sulla piattaforma regionale della Asl. A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale esprimo soddisfazione per i risultati finora raggiunti e per la rapidità con cui siamo riusciti ad organizzare le necessarie operazioni sanitarie a salvaguardia della popolazione. C’è stato – e continuerà ad esserci – sul territorio un lavoro di grande sinergia tra Comune, Asl e Protezione Civile – sezioni intercomunali di Valtrigno e Carmanico – che non finirò mai di ringraziare per l’efficienza e l’impegno profuso in ogni aspetto organizzativo e burocratico” la nota del sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo.