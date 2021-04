Castelnuovo Vomano – Cynthialbalonga in diretta: dove vederla in diretta

CASTELNUOVO A VOMANO – Torna in campo sul campo amico il Castelnuovo Vomano che, nella ventisettesima giornate del girone F di serie D ospiterà, prima della sosta di due settimane, il Cynthialbalonga terzo in classifica. All’andata terminò con un’emozionante 2-2, col vantaggio neroverde di D’Egidio, i gol di Oggiano e Angelilli a ribaltare il risultato e allo scadere il definitivo pareggio di Sbarbati.

Assente per infortunio Faggioli mentre Seck è in via di recupero, tutti disponibili gli altri per mister Guido Di Fabio che sprona i suoi a tornare a fare risultato oltre alle buone prestazioni che non sono mai mancate: “Sarà una gara dura perché loro sono una squadra ben attrezzata, è un momento difficile per quanto riguarda i risultati che stiamo ottenendo, ma tutti i ragazzi vogliono tornare a fare bottino pieno, sono carichi e sono convinto che faranno una grande prestazione mettendo in campo tutte le loro qualità”.

La gara si disputerà domenica 18 aprile alle 15 sul terreno del “Comunale” di Castelnuovo Vomano a porte chiuse e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook e sul canale youtube del Castelnuovo Vomano, che provvederà anche ad aggiornamenti live sul proprio profilo instagram.