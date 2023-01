Lazio Nuoto – Pescara Pallanuoto 8-9: il racconto del match

ROMA – Un super Pescara sbanca la piscina della Lazio Nuoto, conquista i tre punti e si allontana dal fondo della classifica. Se i biancazzurri cercavano la scintilla, ecco che l’hanno trovata. Il 9-8 maturato nella vasca dei laziali serve tanto alla classifica quanto al morale: i ragazzi di mister Franco Di Fulvio hanno dimostrato, innanzitutto a loro stessi, di potersela giocare anche contro un avversario che ha qualcosa in più. Carlo Di Fulvio con 7 reti ha trascinato un gruppo bravo a rimanere sempre in partita, anche sul -2. Lo spirito e la voglia mostrati in vasca contro i biancocelesti sono l’augurio migliore per il nuovo anno. Il messaggio arriva forte e chiaro: il Pescara è vivo più che mai.

Apre Di Fulvio, pareggia Jankovic, poi Nenni e di nuovo Di Fulvio. Ancora Di Fulvio riporta avanti il Pescara, ma Jankovic, Marini e Nenni portano i padroni di casa al riposo sul +2. Reagisce il Pescara: i biancazzurri concedono solo due reti a Vittorioso e pareggiano con la tripletta di Di Fulvio e il gol di De Vincentiis. Nell’ultimo tempo succede di tutto. La settima rete di Di Fulvio riporta avanti il Pescara, Morretti para un rigore a Jankovic. Poi Di Fulvio sbaglia il rigore del +2, Jankovic pareggia ma il timbro sulla gara è di Rhys Holden.

“Quello di oggi è un expoit, che dobbiamo far diventare un’impresa”, dice mister Di Fulvio. “Lo diventerà solo se a fine anno questi 3 punti saranno decisivi per la salvezza”. E ancora: “Sono contentissimo per i ragazzi che mi seguono incondizionatamente, che s’impegnano tutti i giorni e che ci tengono a questi colori come ci tengo io. Questa vittoria fa classifica e morale, soprattutto per preparare le prossime sfide”.

PARZIALI: 2-2, 3-1, 2-4, 1-2.

SS LAZIO: Piccionetti, Moroni, Filippi, Giacomone, Verde, Marini (1), Troiani, Jankovic (3), Leporale, Vittorioso (2), Olivi, Nenni (2), Serra. All. Sebastianutti

PESCARA PALLANUOTO: Morretti, Mancini, Cipriani, Di Fulvio (7), De Luca, Cerasoli, Giordano, Holden (1), Micheletti, De Vincentiis (1), Pelliccione, Castagna, Spera. All. Di Fulvio