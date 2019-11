Comunicare l’Emergenza, evento conclusivo del progetto a Spoltore

SPOLTORE – La chiusura del progetto #Comunicare l’Emergenza è in programma per venerdì 29 novembre 2019, alle ore 11.00 nel Comune di Spoltore. É prevista una prova di evacuazione, durante la simulazione di un evento sismico, per la scuola media inferiore “Dante Alighieri” in via Montesecco, frequentata da circa 450 alunni.

Saranno coinvolti tutti gli attori del sistema di Protezione Civile del nostro Comune. Gli alunni verranno messi in sicurezza in un’area attrezzata appositamente in Piazza Unione Europea.

La prova di evacuazione comprenderà tutte le procedure da seguire in caso di evento sismico: si partirà, quindi, da quelle da osservare in caso di sisma, seguite da un intervento di soccorso all’interno della scuola dove è simulata la presenza di feriti e decessi.

Inoltre gli stessi studenti diventeranno, al termine della giornata, veicolo d’informazione verso le loro famiglie raccontando l’esperienza vissuta e le conoscenze apprese.