Lavori dell’Enel non rinviabili a Teramo ma di durata limitata

TERAMO – Alcuni giorni fa Enel Distribuzione segnalava al Comune di Teramo che, pur avendo provveduto in questo particolare momento a sospendere tutte le attività rinviabili, aveva comunque necessità di effettuare lavori per il mantenimento del servizio elettrico, al fine di evitare guasti e pericoli con implicazioni e sospensioni improvvise e lunghe.

L’amministrazione si è di conseguenza immediatamente adoperata chiedendo alla società di limitare al massimo il tempo di durata dei lavori in questione, proprio per evitare pesanti ripercussioni. L’Enel ha prontamente recepito la richiesta del Comune ed ha garantito che l’effettuazione degli interventi avverrà nel minor tempo possibile e comunque non oltre le 3 o 4 ore per le quali sarà purtroppo necessaria l’interruzione della fornitura.

I cittadini delle aree interessate sono già stati informati, come previsto dalla normativa, con la modalità propria della società elettrica, e cioè mediante l’affissione di locandine.

RIEPILOGO LOCANDINE

Giovedì 16 aprile 2020 dalle ore 09:00 alle ore 16:30 Comune di TERAMO

Le vie interessate (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari) sono:

v galilei g. 19, sn frz s.nicolo’ sn

Le vie interessate (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari) sono:

v nuova frontiera da 2 a 4, 8, 12, da 20 a 34, da 3 a 23, sn v galilei g. 1, da 21 a 25, sn

v unione (della) 5, 15, 21

v giacomo d.campl 4, 1

v galileo galilei sn

Le vie interessate (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari) sono:

v s. benedetto da 2 a 4, sn, l7/2b, l7/2a v pagliaccetti r. da 21 a 25, sn

v san marco da 2/a a 4

v san luca da 35 a 45

v pilotti v. sn con catulli sn