Laureati ATSC, ultima Cerimonia per il Preside uscente Traini [FOTO]

TERAMO – Giovedì 17 ottobre, nell’Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza si è tenuta la Cerimonia di Laurea del corso in “Comunicazione per l’Azienda e il commercio”. Erano 86 in tutto gli agenti di commercio e consulenti finanziari che hanno conseguito il titolo di laurea, alla presenza del Rettore Emerito Professor Luciano D’Amico, il Preside uscente della Facoltà di Scienze della Comunicazione Professor Stefano Traini, il nuovo Preside Professor Christian Corsi e a tutti i docenti.

Ospiti d’onore della giornata sono stati il Dottor Carlo Bravi – Direttore Generale della Fondazione Enasarco – e Francesco Damiani – Coordinatore Nazionale Commerciale Deutsche Bank Financial Advisors.

La cerimonia per le lauree in “Comunicazione per l’Azienda e il commercio” è stata l’ultima a cui il Professor Stefano Traini ha partecipato in qualità di Preside. Partecipazione che lo ha visto orgoglioso di avere visto nascere questo corso, crescere e diventare infine una realtà consolidata all’Interno dell’Ateneo teramano e in Italia.

«Ho avuto l’onore di presiedere un mandato della durata di sei anni, abbiamo fatto molte cose in questi sei anni e sono contento di tutto quello che abbiamo realizzato; ma, forse, il progetto che ha caratterizzato maggiormente il mio mandato, dal punto di vista dell’innovazione e della sperimentazione, è stato proprio il progetto realizzato con ATSC – ha commentato il Preside uscente Professor Stefano Traini -. Per questo motivo, per me come per voi, oggi è un giorno importante; abbiamo iniziato con appena 50 iscritti il primo anno e oggi, al settimo anno, contiamo quasi 900 iscritti a questo corso unico. Credo, infatti che non ci siano in Italia progetti simili, con lezioni che si svolgono anche fuori sede. E oggi sono qui ad esprimere la mia sincera soddisfazione per i risultati che abbiamo raggiunto e per le novità che ci attendono».

L’entusiasmo e il coinvolgimento dimostrato in questi anni dal Professor Traini è stato condiviso e raccolto dal nuovo Preside, il Professor Christian Corsi, che in questi anni è stato il delegato del Rettore per la coorte ATSC e ha anticipato alcune importanti novità relative al Corso di Laurea in Comunicazione per l’Azienda e il commercio.

«Continuerò ad essere il delegato per la coorte ATSC proprio per continuare sulla strada già avviata – ha aggiunto il Professor Corsi -. Come anticipava il Professor Traini, ci sono delle novità: avvieremo infatti già dalla prossima settimana lo studio di una laurea magistrale, per vedere se ci sono le condizioni tecniche per partire il prossimo 1° agosto. Quindi questo sarà un percorso ancora ricco di molte iniziative».

E, tra la commozione generale, un saluto speciale al Preside uscente è stato dedicato dal Dottor Franco Damiani, Presidente ATSC e promotore del corso di laurea, che ha concluso la cerimonia rivolgendosi proprio al Professor Traini: «Caro Stefano, è un grande piacere oltre che un onore per me essere qui, all’ultima cerimonia di laurea della coorte ATSC da te presieduta. Dalla nostra collaborazione è nata una profonda amicizia, contraddistinta da stima e rispetto. Oltre che un professore e un preside con la P maiuscola, infatti, sei anche una grande persona, capace di stare vicino agli amici nel momento del bisogno e ti ringrazio per non averci fatto mai mancare il tuo appoggio».

Di seguito i nomi degli 86, tra agenti e consulenti finanziari, laureati che giovedì hanno ricevuto la pergamena di laurea: Agnoni Angelo, Amato Vincenzo Fausto, Amoroso Franco, Andreucci Dionisia, Apicella Donato, Armillotta Antonio, Asiri Fabio, Avesani Luca, Barisci Andrea, Barlafante Sara, Bastianello Paolo, Bertoni Alberto, Boria Fabrizio, Borzumato Stefano, Briglia Carlo, Brugoletta Marco, Buratti Stefano, Campanari Daniele, Capone Gioacchino, Carbone Franco, Carpena Giuliana, Castiglione Giuseppe, Cattaneo Emanuela, Cerruto Davide, Cerullo Antonio, Chessa Filippo, Cialone Cristiano, Ciapanna Abramo, Cioè Giovanni, Costa Giovanni, Cozzani Pierangelo, Danesi Gianni, Del Moro Elvio, Di Dalmazio Giustino, Di Francesco Enzo, Di Stefano Elisabetta, Doremi Fabrizio, Fara Marco, Franciosa Angelo, Gandolfi Paolo, Georgieva Magdalena Ivanova, Giangrande Nicola, Giannini Renato, Giuliani Alessio, Greco Gabriele, Iozzelli Carla, Iurisci Luciano, Landi Elissa, Lella Ernesto, Leoni Lorenzo, Ludovico Francesco, Macheda Carmelo, Masullo, Nicola, Melozzi Diego, Miranda Giuseppe, Molfesi Marcello, Mantagnaro Angelo, Montani Staccioli Giovanni Nicolò, Mosella Antonio, Olivieri Stefania, Parroni Paola, Pennino Catello, Peratello Luca, Pieri Roberta, Pignataro Vanda, Pompa Lucia Pia, Reali Miriam, Ricciardi Omar, Riemma Rossella, Rivieccio Alessandro, Rossi Raffaele, Santin Elia, Sarno Fabio, Scaccia Mauro, Secchi Andrea, Soria Assunta, Stranges Cesare, Terracciano Maurilio, Todarello Andrea Maria, Tomei Marco, Valsecchi Segio, Valvason Corrado, Vecchi Lorenzo, Zanella Marco.