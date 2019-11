L’Associazione studentesca “Innovazione” in Comune a Pescara

PESCARA – Spazi studi, servizi, mobilità, diritto allo studio e lavoro. Su questi punti si è discusso ieri, 28 novembre in Sala Giunta in un incontro che ha visto presente il Sindaco, il vicepresidente della Commissione Sicurezza e Mobilità, Alessio Di Pasquale e gli studenti dell’Ateneo d’Annunzio appartenente all’Associazione “Innovazione”.

La delegazione è stata ricevuta a Palazzo di Città e ha esposto le proprie tematiche in un incontro costruttivo e positivo tra Amministrazione e universitari.

Gli studenti hanno sottolineato le problematiche relative alla mancanza di spazi di studio dell’Ateneo pescarese, acuita dai lavori in corso nella sede pescarese e hanno proposto di recuperare tale spazio dai locali della mensa, nelle fasce orarie in cui non è previsto il servizio di ristorazione.

Gli universitari hanno proposto anche la definizione di convenzioni con attività, servizi e strutture del Comune, l’estensione della fascia oraria dei bus oltre la mezzanotte, la riqualificazione del parcheggio sterrato sul retro dell’Ateneo, attenzione alle borse di studio e una maggiore connessione tra aziende del territorio cittadino e studenti con l’istituzione di un “Career Day”.