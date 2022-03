A L’Aquila raccolta beni di prima necessità per l’Ucraina, parla la Marcozzi

“In questo momento di grave emergenza è importante unire le forze e fare squadra, allargando la solidarietà su tutto il territorio regionale”

L’AQUILA – “Accolgo con estremo favore e soddisfazione l’iniziativa del Consiglio regionale, col Presidente Sospiri e il Vicepresidente Santangelo, di portare anche all’Aquila la raccolta di beni di prima necessità per il popolo ucraino che abbiamo promosso a Pescara, in Piazza Unione. In questo momento di grave emergenza è importante unire le forze e fare squadra, allargando la solidarietà su tutto il territorio regionale. La risposta dei cittadini fino a questo momento è stata straordinaria e ci tengo a ringraziare le persone che hanno voluto fare la propria donazione e i volontari che si stanno alternando per tenere il centro aperto. In un momento come questo anche un piccolo gesto può fare la differenza, e il fatto che la catena di solidarietà si stia continuando ad allargare è un’ottima notizia”. Lo afferma il Capogruppo M5S Sara Marcozzi.