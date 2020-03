L’Aquila, pronta struttura del G8 per fronteggiare l’emergenza Coronavirus

Operativi sei posti letto di terapia intensiva; possibilità di portare a 30 posti letto la capacità di assistenza respiratoria

L’AQUILA – “Pronta la struttura del G8 per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19″ . A dare l’annuncio é stato l’Assessore Regionale al Bilancio Guido Quintino Liris.

“Saranno operativi sei posti letto di terapia intensiva, di fatto già pronti per l’uso – si legge nella nota- e la possibilità di aprire anche una sala operatoria per i malati di coronavirus. Nel G8 ci sarà, inoltre, la possibilità di portare a 30 posti letto la capacità di assistenza respiratoria (assistenza e terapia semi-intensiva). Vanno avanti speditamente i lavori per il triage di Malattie infettive: una nuova struttura per consentire di fare tamponi ai sospetti senza passaggi in Pronto Soccorso, evitando, quindi, il rischio di contaminazione dell’ospedale”.

Nel pomeriggio il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, accompagnato dal vicepresidente Emanuele Imprudente e dall’assessore Guido Quintino Liris, ha visitato la struttura.

“Una grande vittoria, ottenuta in pochissimo tempo, per rimettere in piedi una struttura che, se necessario, sarà una risorsa non solo per la Provincia dell’Aquila ma per tutta la Regione“, é stato il commento Liris.

