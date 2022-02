L’Aquila, partono i lavori del nuovo elettrodotto Pettino-Torrione

Il 21 febbraio prenderanno il via i lavori che restituiranno oltre 10 ettari di territorio con la demolizione di vecchie linee e tralicci

L’AQUILA– Prenderanno il via domani, 21 febbraio, a L’Aquila i lavori per la realizzazione della nuova linea in cavo interrato 150 kV Pettino – Torrione che dovrebbe arrivare a conclusione, con l’avvio in esercizio, agli inizi del 2024.

Il nuovo collegamento, per il quale Terna investirà circa 7 milioni di euro, sarà lungo circa 6 km e permetterà la demolizione di circa 5 km di vecchie linee elettriche e 18 tralicci, liberando così oltre 10 ettari di territorio, in parte nel centro abitato de L’Aquila.

Il progetto porterà importanti benefici elettrici rendendo più affidabile ed efficiente la rete elettrica nell’area dell’Aquila, oltre a contribuire alla raccolta della produzione di energia rinnovabile in Abruzzo e nel Lazio.

La nuova linea in cavo Pettino – Torrione è una delle tre opere previste da Terna per la razionalizzazione del sistema elettrico dell’area dell’Aquila. Il piano di interventi prevede infatti anche l’adeguamento della Stazione Elettrica 150 kV di Pettino e la nuova linea in cavo interrato 150 kV Torrione – Bazzano che permetteranno, una volta realizzate, di liberare gran parte della città dell’Aquila dagli elettrodotti aerei che attualmente interessano il centro abitato.