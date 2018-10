L’Aquila, oggi Festa dei Nonni: gli Auguri di Bignotti

L’Assessore:” un ruolo importante per la famiglia e la società tutta”

L’AQUILA – L’Assessore alle Politiche sociali del Comune dell’Aquila,Francesco Cristiano Bignotti nella seguente nota sottolinea l’importanza del ruolo dei nonni nella società:

“Nel giorno della ricorrenza della festa dei nonni, introdotta nel 2005 dalla legge 159, voglio rivolgere un saluto ed un caloroso augurio a tutti i nonni aquilani e del territorio della nostra montagna. Ricordare l’importanza di questo ruolo nelle famiglie e nella società tutta, assume oggi ancora più rilevanza considerando che ormai i nonni sono uno “strumento” del welfare italiano, fra i più efficaci negli ultimi anni. I dati Istat aggiornati al primo gennaio 2018 ci rendono una significativa fotografia della nostra società: il 22,6% della popolazione ha dai 65 anni in su e dei quasi 60 milioni e mezzo italiani, sono oltre 12 milioni i nonni in Italia.

Il nostro è, inoltre, il paese europeo con la più alta percentuale di nonni che si occupano di un nipote mentre i genitori sono al lavoro: quasi il 26%.

Ripensare le politiche della famiglia considerando queste variabili deve essere un faro guida per i governi centrali, intrecciando le scelte anche con un migliore adeguamento dei tempi lavorativi.

Non da ultimo, in un mondo come quello odierno dove la velocità e la rapidità la fanno da padrone e spesso ci si dimentica delle proprie origini, la figura dei nonni compie anche un ‘servizio storico’, essendo spesso gli ultimi custodi di quelle identità locali che via via si vanno perdendo.

Per tutte queste ragioni, ho ritenuto doveroso visitare, nella giornata odierna, gli asili nido comunali per portare un saluto ai nonni e nipoti presenti”.