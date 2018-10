San Giovanni Teatino, Open Day della Scuola Civica Musicale

Presentati i corsi, i docenti e le attività per l’anno scolastico 2018/2019. Invariate le tariffe di iscrizione e tutte le agevolazioni

SAN GIOVANNI TEATINO – Open day, domenica 30 settembre, alla Scuola Civica Musicale “Città di San Giovanni Teatino”, evento organizzato per presentare i corsi, le attività, il personale docente, il programma e le tariffe per l’anno scolastico 2018/2019.

Le scelte del CdA, presieduto dalla professoressa Carmen della Penna sono state orientate, anche quest’anno, verso un elevato contenuto qualitativo dei corsi.

L’avvio delle lezioni è stato fatto coincidere con l’inizio del mese di ottobre al fine di consentire la conclusione del ciclo di lezioni con le date previste di chiusura delle scuole (nella prima settimana di Giugno 2019).

Le tariffe sono state definite in modo da garantire una integrale copertura dei costi del servizio, ma anche per incentivare la partecipazione alle attività dell’istituzione.

La scuola può contare sulla professionalità del corpo docente e del Direttore Artistico Giacinto Sergiacomo, favorendo la socializzazione degli allievi intensificando le lezioni congiunte.

Il CdA ha deciso di mantenere immutate le quote di iscrizione, così come l’esenzione della quota di iscrizione per gli appartenenti allo stesso nucleo familiare o per coloro che decidono di corrispondere in unica soluzione l’importo complessivo delle rette mensili.

Le tariffe (consultabili anche sul sito www.comunesgt.gov.it) sono state illustrate nell’ambito dell’ “Open Day” del 30 settembre. Una giornata, quella di domenica nella scuola Civica di piazza San Rocco, che ha fatto incontrare gli aspiranti allievi ed i docenti e consentito di avere tutte le informazioni su lezioni e iniziative della Scuola per l’anno scolastico 2018/2019.

“Durante il pomeriggio – spiega il direttore Giacinto Sergiacomo – ci sono state esibizioni dei docenti ed allievi al fine di far conoscere la scuola, i corsi, gli strumenti musicali, soprattutto ai nuovi potenziali allievi che si avvicinano per la prima volta allo studio della musica”.

“E’ sempre un momento speciale e di grande soddisfazione, per la mia amministrazione e la comunità che rappresento, l’avvio di un nuovo anno scolastico. – ha dichiarato il Sindaco Luciano Marinucci – La nostra Scuola Civica Musicale, nel corso degli ultimi anni, ha visto crescere costantemente il numero degli allievi, confermandosi quale punto di riferimento nell’area metropolitana di Chieti-Pescara”.

“Il nostro obiettivo – ha dichiarato la Presidente Carmelita Della Penna – è di garantire la massima diffusione dell’insegnamento musicale sul territorio di San Giovanni Teatino, attraverso un percorso formativo qualificato e adeguati ai budget familiari. Sono previste tariffe particolarmente agevolate per i corsi, propedeutici alle attività musicali, dedicati ai bambini più piccoli. Naturalmente la scuola continuerà a garantire la possibilità, per gli allievi con maggiore livelli di esperienza, di lezioni individuali, ad un costo contenuto entro i 75€ mensili.

Inoltre, a conferma dell’elevata qualità dell’offerta formativa della nostra istituzione, c’è il rapporto di collaborazione tra la Scuola Civica Musicale e il Conservatorio G. Braga di Teramo. L’intesa consente a quanti scelgono un percorso di studi mirato alla professione, di raggiungere una preparazione tale da rappresentare una corsia preferenziale all’ammissione nei corsi di triennio per il conseguimento del diploma accademico”.

Le iscrizioni ai corsi della Scuola Civica Musicale sono aperte. Per informazioni è possibile: recarsi presso la sede in piazza San Rocco nei giorni di martedì e giovedì dalle 15 alle 18, chiamare il numero 085.4463112, inviare una mail all’indirizzo scuola.civica@sgt.ch.it o consultare la pagina facebook “Scuola Civica Musicale San Giovanni Teatino”.