L’Aquila, Nuova Acropoli partecipa al “Progetto Pigotta” dell’Unicef

I volontari dell’associazione hanno realizzato le pigotte, ora esposte in Piazza Duomo e donato strenne natalizie agli anziani dell’Ex-Onpi”

L’AQUILA – Anche quest’anno i volontari dell’associazione Nuova Acropoli hanno partecipato al “Progetto Pigotta” promosso dall’Unicef, realizzando con cura le famose bambole di pezza, vestite per l’occasione da babbi natale e befane, per aiutare i bambini più bisognosi.

Le pigotte sono esposte nell’edicola Unicef in piazza Duomo, pronte per essere adottate dai cittadini più generosi.

Nuova Acropoli ha rinnovato, poi, il suo impegno solidale verso gli ospiti della residenza per anziani Ex ONPI, con cui l’associazione collabora da molti anni per offrire momenti di serenità ai nonni. Viste le restrizioni legate alla pandemia, i volontari hanno donato delle piccole strenne natalizie confezionate per gli anziani, per essergli vicini anche se non fisicamente e per contribuire ad allietare il loro Natale.

Essere solidali è una delle azioni con cui Nuova Acropoli promuove in città la filosofia attiva, intesa come pratica di valori da vivere insieme per il bene comune, non solo a Natale ma nella vita di tutti i giorni.

Per avere maggiori informazioni è possibile contattare l’Associazione al num. 333 9906989 oppure scrivere una e-mail a laquila@nuovaacropoli.it e visitare il sito www.nuovaacropoli.it.