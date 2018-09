L’Aquila, limitazioni al traffico per il 27, 28 e 29 settembre

Sospensione dell’attività dei cantieri e limitazioni al transito in occasione delle manifestazioni Sharper e Street Scienze. Le vie interessate e gli orari

L’AQUILA – Alcune strade del centro storico saranno interdette al transito dei mezzi dei cantieri in occasione delle manifestazioni Sharper e Street Scienze. É quanto prevede un’ordinanza del sindaco, in ragione dell’ “afflusso considerevole” che registreranno le iniziative e “al fine di agevolare le attività organizzative e di coordinamento nonché per motivi di sicurezza e pubblica incolumità”.

In particolare, dalle 17 di domani, giovedì 27 settembre, fino alle 7 di sabato 29 settembre, i mezzi a servizio dei cantieri non potranno circolare e sostare lungo corso Federico II, corso Vittorio Emanuele, piazza Duomo, corso Principe Umberto I, piazza Palazzo, via Bafile, piazza dei Gesuiti, via Camponeschi, via Sallustio, via San Bernardino, largo Pischedda, piazza Regina Margherita, piazza del Teatro, via Garibaldi (tratto corso Vittorio Emanuele-piazza Chiarino), piazza Chiarino, via Verdi.

Venerdì 28 settembre, inoltre, per l’intera giornata, sarà sospesa l’attività di tutti i cantieri che incidono sulle stesse vie e piazze.

Il provvedimento completo è pubblicato nell’area “Amministrazione Trasparente” del sito internet del Comune dell’Aquila, all’indirizzo:

https://trasparenza.comune.laquila.gov.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_380358_725_1.html