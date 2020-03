L’Aquila, laboratorio di filosofia attiva rinviato per emergenza Coronavirus

Il laboratorio “Rompi gli schemi, trova risposte”, che doveva essere presentato il 17 Marzo a Nuova Acropoli, rinviato a data da destinarsi

L’AQUILA – Nuova Acropoli, da 41 anni Filosofia, Cultura e Volontariato a L’Aquila ha rinviato a data da destinarsi il Laboratorio di filosofia attiva: “Rompi gli schemi, trova risposte” che doveva essere presentato Martedì 17 Marzo ore 18.30 presso la Sede di Nuova Acropoli Via G. Saragat c/o Casa dell’Associazionismo

Il laboratorio consiste in 12 incontri a cadenza settimanale per un viaggio che, attraverso l’antica saggezza d’Oriente e d’Occidente, porterà in maniera semplice a scoprire e migliorare noi stessi ed il mondo in cui viviamo. Tra le tappe del viaggio si incontreranno Socrate e Platone, Egitto e Tibet come culle di saggezza, il Buddha e i suoi insegnamenti, Roma e lo Stoicismo e tanto altro ancora!

Per informazioni sull’ attivitpotete visitare il sito dell’Associazione: www.nuovaacropoli.it, chiamare il numero 333 9906989 oppure scrivere una e-mail a laquila@nuovaacropoli.it.