L’Aquila, iniziati i lavori di recupero dell’ex asilo nido comunale

Posata la prima pietra per rappresentare l’avvio dei lavori all’ex asilo di Via Duca degli Abruzzi: diventerà un centro per anziani e giovani

L”AQUILA – É stata posizionata stamani la prima pietra – la targa del segno della rinascita – per rappresentare l’avvio dei lavori all’ex asilo nido di viale Duca degli Abruzzi, che diventerà in parte centro sociale anziani e in parte luogo di aggregazione per i giovani.

All’iniziativa di stamani erano presenti, tra gli altri, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il vice sindaco e assessore alla Ricostruzione pubblica, Raffaele Daniele, l’assessore regionale Guido Liris e il segretario regionale dello Spi Cgil Abruzzo e Molise, Antonio Iovito.

L’intervento gode di un finanziamento di oltre 2 milioni di euro, di cui 2 milioni dalla Regione Abruzzo e oltre 500mila euro dallo Spi Cgil. Il tempo per la conculsione dei lavori è di 330 giorni. Informazioni sui lavori