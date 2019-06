Cosa rimane della sinistra del 900? Ne parlerà Bertinotti ad Atri

L’ex Presidente della Camera ospite del terzo appuntamento dell’Atri Cup 2019 a firma FLA in programma giovedì 20 giugno in Piazza Duomo

ATRI – Cosa resta delle aspirazioni a cambiare ogni cosa e del «vogliamo tutto» delle generazioni del Sessantotto? E cosa rimane della sinistra che tanto segnò la storia del Novecento? Sarà Fausto Bertinotti, intervistato dal giornalista della Stampa Massimiliano Panarari, il protagonista di un viaggio tra passato e presente all’insegna del tentativo di riflettere su alcuni nodi politico-culturali del nostro Paese.

L’incontro, previsto per giovedì 20 giugno alle ore 21.30 in Piazza Duomo ad Atri (ingresso libero) è il terzo appuntamento firmato FLA all’interno dell’Atri Cup 2019, la mini olimpiade che da oltre trent’anni ospita nella splendida cittadina abruzzese centinaia di giovani atleti provenienti da diverse regioni d’Italia e da diverse nazioni di tutto il mondo.

Fausto Bertinotti è stato segretario di Rifondazione Comunista e Presidente della Camera dei Deputati del Parlamento italiano. È autore di più libri, tra i quali “La camera dei lavori”, “Verso la democrazia autoritaria”, “Pensare il ‘68” (con Alfonso Gianni), “Le idee che non muoiono” (con A. Gianni), “Non violenza – Le ragioni del pacifismo”, “L’Europa delle passioni forti”, “Io ci provo”, “La città degli uomini. Cinque riflessioni in un mondo che cambia” con Sergio Valzania, “Chi comanda qui? Come e perché si è smarrito il ruolo della Costituzione?”, “Le occasioni mancate”, “Sempre daccapo”, “Colpita al cuore – Perché l’Italia non è una repubblica fondata sul lavoro”. È stato insignito della Legion D’Onore, la più alta onorificenza attribuita dalla Repubblica francese. L’Università di Tunisi gli ha conferito la Laurea Honoris Causa nel 2016.

Massimiliano Panarari è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. Insegna all’Università luiss Guido Carli di Roma, alla luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. Editorialista dei quotidiani «La Stampa», «Il Mattino di Padova», «Il Piccolo» e «Giornale di Brescia», collabora con «L’Espresso» e «Il Venerdì di Repubblica». Autore de “L’egemonia sottoculturale” (2010) e “Poteri e Informazione” (2017), per Marsilio ha pubblicato “Elogio delle minoranze. Le occasioni mancate dell’Italia” (con Franco Motta, 2012). Ha curato l’ultima edizione della “Storia del giornalismo italiano” di Paolo Murialdi (2014) e “Alfabeto Grillo. Dizionario critico ragionato del Movimento 5 Stelle” (con Marco Laudonio, 2014).

GLI APPUNTAMENTI FLA

Il FLA sta curando diversi appuntamenti ed incontri dell’Atri Cup 2019: il calendario, a cavallo tra musica, sport e letteratura, prevede ancora, dopo quelli con Gatto Panceri (8 giugno) e Carolina Morace (16 giugno), gli appuntamenti, tutti alle 21.30 e tutti ad ingresso libero, con Guido Catalano (28 giugno), Franco Mussida (30 giugno, in collaborazione con l’Ente Manifestazioni Pescaresi) e Arrigo Sacchi (6 luglio).

Il FLA – Festival di Libri e Altrecose, la manifestazione organizzata da Mente Locale con la direzione artistica di Luca Sofri, tornerà a Pescara da giovedì 7 a domenica 10 novembre 2019, tagliando quest’anno il traguardo della XVII edizione.