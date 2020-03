L’Aquila, diretta tv e streaming delle Sante Messe celebrate dal Cardinale Petrocchi

Sospese fino al 3 aprile le cerimonie religiose. Gli orari per poter seguire in tv e streaming la Santa Messa domenica 15, 22 e 29 marzo

L’AQUILA – In osservanza delle disposizioni adottate dal Governo per evitare rischi di diffusione del COVID-19, dovuti ad assembramenti, e a quanto contenuto nei successivi comunicati della Conferenza Episcopale Italiana, le Messe con i fedeli sono sospese in tutta Italia fino al 3 aprile, e con esse anche tutte le altre celebrazioni liturgiche, funerali compresi.

Domenica 15, 22 e 29 marzo alle ore 8,30, alle ore 11 e alle ore 18 il Cardinale Arcivescovo de L’Aquila Giuseppe Petrocchi celebrerà la Santa Messa sull’emittente televisiva Laqtv Abruzzo.

Si potrà seguire le Sante Messe sintonizzandosi sul canale 73 del digitale terrestre oppure in streaming sulla pagina Facebook di Laqtv e sul sito internet dell’emittente regionale all’indirizzo www.aqbox.tv.