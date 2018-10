L’Aquila, verso le Regionali: Di Stefano presenta i programmi in tema di cultura

Le idee e le azioni a favore del mondo culturale abruzzese sono state al centro dell’incontro convocato ieri nell’ambito del percorso “ Il Progetto, la Condivisione – Le 305 tappe”

L’AQUILA – Alla riunione, svoltasi a L’Aquila nella prestigiosa Sala Riviera a Palazzo Fibbioni, hanno preso parte non solo i rappresentanti ufficiali delle associazioni abruzzesi ricomprese nel FUS (Fondo Unico dello spettacolo), ma anche numerosi cittadini interessati a conoscere i programmi sul tema della cultura.

Nel suo intervento, Fabrizio Di Stefano ha innanzitutto ricordato come da tempo e con l’aiuto di un gruppo di lavoro altamente qualificato, sia stato ideato e scritto il programma di governo per l’Abruzzo e come lo stesso verrà illustrato a categorie e cittadini per valutare e ricevere ulteriori indicazioni.

Nel sottolineare la straordinaria importanza delle strutture culturali abruzzesi, Di Stefano ha poi illustrato gli articolati e concreti passaggi attraverso i quali il prossimo governo regionale dovrà salvaguardare e rilanciare l’intero settore della cultura in Abruzzo.

Nei loro interventi, dal canto loro, i rappresentanti delle associazioni hanno espresso incondizionato apprezzamento sul metodo della condivisione del programma e altrettanto sul merito sulle proposte specifiche avanzate da Di Stefano.

Il mondo culturale abruzzese – ha concluso quindi Di Stefano – basandosi su una pregevolissima produzione artistica e culturale in buona parte già esistente e attivando finalmente adeguate strutture regionali di coordinamento e di reperimento di fondi nazionali ed europei – dovrà essere una delle colonne del rilancio dell’immagine e dell’economia dell’Abruzzo.