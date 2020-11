L’Aquila, contributi governativi per il sostegno alle attività sportive

Le istanze potranno essere presentate esclusivamente attraverso il web dalle 16 del 18 novembre fino alle 16 del giorno 24 novembre 2020

L’AQUILA – L’assessorato allo Sport del Comune dell’Aquila informa che il Dipartimento per lo sport del Governo, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a sostegno dell’attività sportiva di base per l’emergenza Covid, ha messo a disposizione delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche dei contributi forfettari a fondo perduto, da attribuire secondo i criteri e le modalità indicati nel presente avviso: http://www.sport.governo.it/media/2357/avviso_18-nov.pdf

Le istanze potranno essere presentate esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma web accessibile al link: https://www.sportgov.it/fondo-perduto-novembre/it/home/ attiva a partire dalle ore 16:00 del 18 novembre fino alle ore 16:00 del giorno 24 novembre 2020.

L’importo corrisposto è pari a € 1.600,00 (milleseicento//00) ad ogni ASD e SSD richiedente ed ammessa. Qualora l’ammontare delle richieste pervenute superi o non raggiunga il totale delle risorse disponibili, il Dipartimento per loSport potrà operare una rimodulazione degli importi in ragione delle disponibilità finanziarie.

Al termine della procedura verrà rilasciata una ricevuta a conferma del buon esito dell’avvenuta richiesta, che dovrà essere conservata con cura. Per l’assistenza tecnica è attivo esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica: fondoperduto@sportgov.it