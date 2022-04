L’Aquila, boom di turisti nel weekend di Pasqua 2022

Il Vice Sindaco: “Fin da subito abbiamo creduto che turismo e cultura potessero essere un importante indotto per l’economia della città”

L’AQUILA – Pienone di turisti a L’Aquila, il Vice Sindaco Raffaele Daniele: “Sconfitto il turismo del dolore, la gente viene da tutta Italia per ammirare le bellezze della nostra terra, per assaporarne i prodotti unici e per acquistare le eccellenze del nostro territorio. Sarà l’estate della svolta per commercio e attività del territorio”. A maggio finiranno i lavori a Piazza Regina Margherita e inizierà la pavimentazione del centro storico.

“È con grande soddisfazione che registriamo come L’Aquila sia diventata meta turistica non per le macerie, ma per le bellezze che man mano si stanno svelando agli occhi di turisti e degli aquilani stessi”. Così il Vice Sindaco con delega a Ricostruzione Pubblica e Commercio, Raffaele Daniele, a commento dei grandi numeri registrati in città nel weekend di Pasqua, con ricadute considerevoli su commercio e servizi. Tanti, infatti, i turisti che hanno scelto L’Aquila, che hanno affollato le vie del centro in tutte le giornate di festa, presenze che promettono un’estate altrettanto entusiasmante sul fronte del commercio e degli eventi.

“Fin da subito – prosegue il Vice Sindaco Raffaele Daniele – abbiamo creduto che turismo e cultura potessero essere un importante indotto per l’economia della città e ringraziamo i tanti commercianti ed esercenti che a loro volta ci hanno dato fiducia e che oggi rappresentano i servizi necessari, affinché ci possa essere una crescita complessiva del territorio. Un’offerta dì qualità che vince e che convince i sempre più numerosi turisti che scelgono L’Aquila”.

“La nostra città – annuncia infine il Vice Sindaco – sarà ancora più bella: il 10 maggio finiranno i lavori in Piazza Regina Margherita, mentre il 4 maggio partirà la pavimentazione del centro storico”. Lo stesso Vice Sindaco, però, intende mantenere la consolidata e proficua prassi della concertazione, quindi “presto proporrò un incontro con commercianti ed esercenti per calendarizzare nel dettaglio i lavori. Siamo certi che, usciti dalle restrizioni Covid, questa sarà l’estate della svolta per il nostro territorio”.