L’Aquila, al via i lavori per sala polifunzionale in Piazza d’Armi

Il 19 novembre apertura del cantiere per la struttura da adibire a spogliatoi della palesta di basket e a sala per attività socio-culturale

L’AQUILA – Giovedì 19 novembre sarà aperto il cantiere per la realizzazione di una struttura polifuzionale nell’area degli impianti sportivi di piazza d’Armi dell’Aquila. Lo rendono noto il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore allo Sport, Vittorio Fabrizi. La struttura in questione sarà adibita a spogliatoi della palesta di basket e sarà dotata di una sala per attività socio-culturale.

Il progetto prevede la demolizione del fabbricato esistente e la sua ricostruzione con materiali che garantiranno un adeguato grado di resistenza e di affidabilità nei confronti delle azioni sismiche, nonché un elevato isolamento termico, con conseguenti bassi consumi energetici.

L’importo complessivo dell’opera è di 614mila euro.

La sala, in particolare, sarà dedicata a Giuliana Turco, una delle vittime del terremoto del 6 aprile 2009, dipendente dell’Inps, istituto che cofinanzia i lavori con una donazione di 414mila euro. Gli altri 200mila euro per la copertura finanziaria dell’intervento sono stati reperiti dal Comune con un mutuo già contratto con la Cassa depositi e prestiti.

“Nonostante le oggettive difficoltà dovute all’emergenza sanitaria – hanno commentato il sindaco Biondi e l’assessore Fabrizi – l’attività dell’amministrazione comunale va avanti speditamente, soprattutto nel campo della ricostruzione e delle opere pubbliche. Rinnoviamo il ringraziamento all’Inps che renderà possibile questo importante intervento, che doterà l’area di piazza d’Armi di una struttura che sarà a servizio della palestra di basket, ma che assumerà anche un significativo ruolo di contenitore sociale e culturale”.

“Nello specifico degli impianti sportivi – hanno concluso Biondi e Fabrizi – va ricordato che piazza d’Armi è interessata da progetti per complessivi 2 milioni e 400mila euro, che riguardano le varie strutture e che termineranno entro un anno. Già il campo da rugby ha da tempo la sua nuova illuminazione e stanno per essere ultimati i nuovi spogliatoi. Inoltre sono state appaltate le opere per la pista di pump track. Non vanno dimenticati i lavori effettuati sui campi sportivi di Paganica, Monticchio, Preturo e Pianola, il milione e 400mila euro investito per la completa fruibilità dello stadio Gran Sasso ‘Italo Acconcia’, il milione di euro stanziato per il campo di San Gregorio, i 400mila euro per i lavori al Circolo Tennis e il 250mila euro spesi per la messa in sicurezza dello stadio Tommaso Fattori”.