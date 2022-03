L’Aquila, in distribuzione 11mila copie della mappa del centro storico

Si troverà nei punti informativi, negli esercizi commerciali e negli alberghi e ristoranti aquilani, nei principali tour operator romani

L’AQUILA – Il centro storico dell’Aquila riprodotto nel suo attuale assetto urbano, ma con una veste grafica che rimanda alla valenza storico-architettonica della città, con i suoi monumenti iconici e rappresentativi. Sarà in distribuzione dai prossimi giorni, in 11mila copie, nei punti informativi, negli esercizi commerciali e negli alberghi e ristoranti aquilani, oltre che nei principali tour operator romani, la Mappa dell’Aquila, un progetto della Onlus Antonio Padovani, realizzato in collaborazione con due professioniste aquilane: Carla Canali, guida turistica e Francesca Falli, artista e grafico pubblicitario. “Un’azione di promozione turistica della città dell’Aquila e dei suoi dintorni, valorizzando i punti di maggiore attrattività”, dichiara Gianni Padovani, presidente della Onlus Antonio Padovani, “realizzata come prototipo e in poche copie nel 2014, la mappa è stata rieditata e proposta in una veste grafica innovativa, ricca di informazioni utili sulle principali località del nostro comprensorio”. Sulla mappa spiccano i monumenti più rappresentativi della città, con testi in italiano e in inglese che illustrano, in dettaglio, i luoghi da visitare (basiliche, palazzi, musei…). Vengono fornite anche tutte le informazioni necessarie per raggiungere aree archeologiche, santuari, zone montane e luoghi di villeggiatura”. La mappa, che sarà distribuita anche in occasione degli eventi culturali programmati nel 2022 all’Aquila, è disponibile anche in formato digitale “Uno strumento utile e pratico a disposizione dei turisti che visitano la città”, conclude Padovani, “ma anche un veicolo di promozione delle bellezze locali all’esterno”.