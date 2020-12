Lanciano, “Riscopriamo il Presepe”: annullata la XXX° edizione

LANCIANO – Il Comune di Lanciano e l’Associazione artistico-culturale “Amici di Lancianovecchia” informano che a causa della situazione sanitaria nazionale dovuta dall’epidemia di Covid-19 e visti i decreti nazionali e regionali che non consentono il normale svolgimento delle manifestazioni culturali, la XXX° edizione della rassegna “Riscopriamo il Presepe” è ufficialmente cancellata.

Quest’anno la storica mostra ospitata tra le suggestive arcate del Ponte Diocleziano, avrebbe “festeggiato” i suoi trent’anni di vita a testimonianza della longevità di un evento divenuto ormai irrinunciabile per i lancianesi e per i turisti che nel periodo natalizio visitano la nostra città, ma il difficile momento che viviamo oggi, non ci permette di organizzare al meglio la rassegna. Nella speranza di poterci ritrovare il prossimo anno per vivere insieme e con maggiore serenità, la magica atmosfera della Natività, ringraziamo di cuore i presepisti, gli artisti, le scuole e le associazioni partecipanti, augurando a tutti loro un sereno Natale ed un felice anno nuovo.