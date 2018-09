Pescara, furto Carrefour: arrestato 35enne pluripregiudicato

PESCARA – Ieri la Polizia di Stato ha arrestato il 35enne pluripregiudicato V.G.D.E., tossicodipendente originario di Santo Domingo conosciutissimo alle Forze dell’Ordine. Lo stesso è stato visto uscire dal supermercato del palazzo De Cecco con uno strano atteggiamento che ha subito insospettito gli Agenti del Reparto Prevenzione Crimine in perlustrazione.

Controllato, aveva occultato nello zaino 16 confezioni di vari alimentari appena rubate, tra cui un barattolo di “nutella” che alla vista dei poliziotti cercava di occultare sotto un furgone. Articolo di immediato realizzo per l’acquisto/baratto di sostanza stupefacente.

Le immagini registrate dalla videosorveglianza del Carrefour non hanno lasciato dubbi sulla responsabilità del fermato, sul quale, in ragione dei numerosissimi precedenti penali per reati contro il patrimonio, grava tuttora una misura di prevenzione applicata dal Questore di Pescara che dovrebbe tenerlo lontano da Pescara fino al 2021, motivo per cui lo stesso è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.