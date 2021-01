Lanciano, erogati i rimborsi di due iniziative: ecco quali

Liquidati tutti i rimborsi a favore delle attività che hanno aderito a “Bellezza in bicicletta” e “Libri di Natale sotto l’albero #20Venti”

LANCIANO – L’Assessorato alla Cultura comunica sono stati tutti liquidati i rimborsi a favore delle attività convenzionate che hanno aderito ai bonus “Bellezza in bicicletta” e “Libri di Natale sotto l’albero #20Venti”. Il totale dei rimborsi erogati è di 38.336 euro: 23.201 euro per i buoni relativi all’iniziativa “Bellezza in bicicletta”, che destinava il 30% della spesa sostenuta per l’acquisto di una bici in buoni cultura e turismo fino ad un massimo del bonus di 300 euro e di 15.135 euro per i buoni “Libri di Natale sotto l’albero #20Venti”, destinati a 1342 concittadini dai 3 a 7 anni di età. In quest’ultimo caso hanno usufruito del buono, pari a 15 euro da spendere nelle 8 librerie cittadine aderenti all’iniziativa, 1009 bambini e bambine sui 1342 aventi diritto.

Di seguito alcuni dati relativi al bonus “Bellezza in bicicletta”, per cui sono stati investiti 25.000 di fondi comunali: su 123 domande pervenute, sono stati erogati 159 buoni (il buono poteva essere frazionato al massimo in due, sempre per un massimo totale di 300 euro); 87 cittadini hanno scelto una sola delle 18 attività convenzionate, 36 due attività; 34 i buoni da 300 euro, 125 i buoni per un importo compreso tra i 14 e 280 euro; il 56% ha scelto di spendere il buono nelle librerie e cartolibrerie, il 29% nelle agenzie di viaggi, il 12% nelle gallerie d’arte e negozi di fotografia, il 3% cinema e teatro. La categoria per cui è stato erogato l’importo maggiore è quella delle agenzie di viaggi (11.143 euro per un totale di 46 buoni), seguita da librerie e cartolibrerie (8.536 euro per 89 buoni), gallerie d’arte e negozi di fotografia (3000 euro per 19 buoni), cinema e teatri (515 euro per 5 buoni).

“Le due misure messe in campo dall’Amministrazione comunale a sostegno della cultura e dell’economia del territorio hanno avuto un successo certificato dai numeri, sia per le attività coinvolte che per le 1500 famiglie beneficiarie. Se da un lato queste misure hanno infatti rappresentato un sostegno concreto all’accesso di beni culturali nelle attività di vicinato dei settori fortemente penalizzati dalla pandemia, come librerie, agenzie di viaggio, cinema, negozi d’arte e fotografia, dall’altro hanno avuto una importante ricaduta sulla economia del territorio iniettando risorse in alcuni casi superiori agli aiuti di Stato previsti. Ringrazio il Sindaco e tutto il personale degli uffici comunali della Cultura per la cura con cui hanno accompagnato queste misure inedite in campo nazionale, favorendo una larga partecipazione della cittadinanza e sostenendo i settori della cultura e del turismo così fortemente colpiti dalle conseguenze della pandemia”, dichiara l’Assessora alla Cultura Marusca Miscia.