Lanciano: 600 pizze per gli operatori dell’Ospedale Renzetti

Il titolare di Supporter Beach ha voluto testimoniare apprezzamento al personale dell’ospedale “Renzetti” offrendo le “pizzette di Trieste”

LANCIANO – Non solo applausi per gli operatori del Servizio sanitario, che vivono giorni di grande pressione. Ha voluto fare un passo in più Donato Di Campli, noto imprenditore di Lanciano, titolare di Supporter Management (Supporter Beach), che questa mattina ha voluto testimoniare apprezzamento e vicinanza al personale dell’ospedale “Renzetti” offrendo la famose e gustose “pizzette di Trieste”.

Profumatissime e appena sfornate, le 600 pizze, rinomate per la rigorosa filiera di qualità seguita nella produzione, sono state preparate nel laboratorio frentano che appartiene alla società Supporter e confezionate in scatole personalizzate consegnate a ciascuna unità operativa.

«Tengo molto alla mia città e cerco in ogni occasione di dimostrare in modo concreto la mia vicinanza – ha detto Di Campli -. Soprattutto in questa circostanza è necessario essere vicini e partecipi, e oggi desidero esprimere la riconoscenza del nostro gruppo a chi sta lavorando in condizioni difficili».

Ma non si ferma qui la solidarietà dell’imprenditore, che per il fine settimana promuoverà un’iniziativa di sensibilizzazione unica nel suo genere.