L’evento del 28 maggio sarà accompagnato e valorizzato dal vernissage della mostra fotografica “l’Abruzzo spontaneo” del fotografo Simone Zulli

VILLANOVA DI CEPAGATTI – Sabato 28 maggio, nella nuova location all’interno del Borgo d’Abruzzo (Villanova di Cepagatti), Abruzzo in Miniatura ospiterà la presentazione del romanzo “L’amore è una danza”, secondo romanzo pubblicato dalla giornalista Maria Orlandi. L’evento sarà moderato da Annalisa Di Tizio, vicepresidente di Abruzzo in Miniatura, parco museale nato dalla “visione” del suo Presidente Livio Bucci, che espone il patrimonio architettonico, storico e culturale della regione, con oltre 100 opere raffiguranti in scala monumenti, chiese e paesaggi identitari dell’Abruzzo.

Il romanzo “L’amore è una danza” racconta una storia d’amore dai toni delicati e squisitamente romantici, nuovamente ambientata a Boston, ma con escursioni in altre importanti città statunitensi ed europee. Una storia delicata, dunque, eppure piena di passione, un mix sapientemente dosato dall’autrice che riesce a trasportare il lettore attraverso le pagine di questo romanzo nato per essere letto tutto d’un fiato. La forza delle protagoniste nate dalla penna di Maria Orlandi è di essere delle donne comuni, con sogni e sentimenti che appartengono ad ognuna di noi. E poi c’è l’ironia che corre lungo i dialoghi, sagaci e veloci, e strappa più di un sorriso a chi si dedica alla lettura dei suoi romanzi intrisi di contaminazioni musicali, letterarie e cinematografiche con tuffi in un mondo di riferimenti romantici. E, infine, il racconto di un sogno d’amore che si scontra con le difficoltà e gli imprevisti della vita di ogni giorno, in un giorno qualunque a Boston.

La presentazione sarà accompagnata dal vernissage della mostra fotografica “L’Abruzzo Spontaneo” del fotografo Simone Zulli. Immagini di paesaggi abruzzesi che raccontano questa terra con lo sguardo sincero di chi si descrive come un’anima “divisa a metà tra montagna e mare”. E, infatti, gli scatti di Simone Zulli passano da una cima innevata al percorso tortuoso di un trabocco sul mare, da una valle in piena fioritura ad un bosco immerso nei colori autunnali. Uno sguardo nuovo, eppure genuinamente autentico, per apprezzare la natura in cui le versioni originali dei capolavori di Abruzzo in Miniatura sono conservate da secoli di silenziosa ammirazione.

Un brindisi speciale sarà offerto dalle Cantine Monteselva di Montesilvano che, grazie alla giovane guida dei fratelli Nicola e Gabriele Dragani, si propone come partner sempre attento e generoso per eventi culturali che abbiano un legame con il territorio abruzzese, a cui la tradizione enologica di questa azienda è legata da tre generazioni.

L’AUTRICE

Maria Orlandi, nata a Pescara nel 1978, è laureata in Scienze della comunicazione e iscritta all’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo. Dal 2006 lavora come giornalista e ufficio stampa libero professionista, collaborando con diverse testate giornalistiche regionali e nazionali. Ama la musica, i romanzi di Jane Austen (e non solo), le commedie romantiche e il lieto fine. Ha già pubblicato il libro di poesie dal titolo Un cuore tra gli altri (Ed. Youcanprint) e il romanzo Non è mai tardi per un sogno (Edizioni Masciulli).

Simone Zulli nasce a Venezia nel 1980, un passato nelle forze armate, grafico e fotografo freelance, si fa conoscere per diversi lavori pubblicati, sia nei social che in molte realtà di settore. Personal Trainer e alpinista, unisce l’amore per gli spazi aperti, la natura e la fotografia per offrire all’osservatore spaccati dell’Abruzzo da punti di vista non convenzionali, spontanei.