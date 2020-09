Lago di Penne, trekking nella riserva il 9 ottobre 2020

Trekking nella riserva, caccia al tesoro organizzata da bambini e ragazzi, attività di osservazione e rappresentazione grafico pittorica di elementi della flora e della fauna

PENNE – Sono oltre 50 in tutta Italia i geositi visitabili dal 4 all’11 ottobre in occasione de La Settimana del Pianeta Terra, iniziativa nata con lo scopo di fare uscire le scienze dalle stanze accademiche, e fare conoscere al pubblico le meraviglie del patrimonio italiano, che a volte abbiamo a pochi passi da casa senza saperlo. Per una intera settimana l’Italia diventerà un enorme laboratorio geologico: si potranno scoprire grotte, laghi, fiumi, colline, ghiacciai, vulcani, dove osservare la storia della nostra Terra, e anche miniere, siti preistorici, musei, osservatori astronomici, cantine sotterranee e molto altro per capire le interazioni con le popolazioni che l’hanno abitata e come queste abbiano influito sul suo attuale aspetto.

Il Geoevento previsto in Abruzzo è presso la Riserva Lago di Penne che ospiterà Penne Trek: la natura con gli occhi dei più piccoli: saranno i bambini i veri protagonisti dell’iniziativa in programma il 9 ottobre: trekking nella riserva, caccia al tesoro organizzata da bambini e ragazzi, attività di osservazione e rappresentazione grafico pittorica di elementi della flora e della fauna. Una intera giornata dedicata alla natura “raccontata” dai bambini. https://www.settimanaterra.org/node/4165

Tutti i Geoeventi sono consultabili sul sito www.settimanaterra.org.

Come ogni anno, l’IC Mario Giardini, da sempre particolarmente attento alle tematiche relative alla tutela e salvaguardia ambientale, propone una serie di attività nell’ambito del geoevento previsto per il 9 ottobre 2020. Nello specifico saranno posti in essere i seguenti percorsi educativo didattici:

trekking nella riserva naturale del lago di Penne;

caccia al tesoro nella riserva con organizzazione da parte dei bambini e dei ragazzi;

attività di osservazione e rappresentazione grafico pittorica di elementi della flora e della fauna;

la natura “raccontata” dai bambini.

CARATTERISTICHE DELL’ESCURSIONE

Livello di difficoltà: basso

Distanza: 5 km

Dislivello: 100 m

Età minima: 5 anni

ABBIGLIAMENTO O EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO

ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE

Iscrizione obbligatoria entro il 02/10/2020

Ingresso libero

Modalità di iscrizione: via mail a giovannavacca@gmail.com

Assicurazione non necessaria